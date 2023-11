Algunos Inmuebles Ya No Deben Ser Considerados como Escuelas: Edil

Por su antigüedad y por el deterioro que presentan, 3 o 4 inmuebles de la zona centro ya no deberían ser considerados como escuelas, precisó el presidente de la comisión de educación en el cabildo, Sergio Aguirre.

Se trata de primarias como Juana de Asbaje, José Rosas Moreno e incluso la José María Gajá.

Consideró que esas instalaciones deberían rehabilitarse para otros fines.

Dejó en claro que no son lugares seguros para los alumnos.

“Con todo respeto lo voy a decir, ya no deberían ser considerados para ser planteles, en la zona centro existen todavía alrededor de 3, 4 planteles que no deberían ser considerados como planteles por el paso del tiempo, sabemos que en algunos casos hay inmuebles que son considerados patrimonio y no se tocan, no se les puede hacer mucho porque existe un obstáculo administrativo que no permite que se le haga una mejora, una remodelación pero ya tampoco son seguros para impartir clases, para tener a los alumnos dentro de estos inmuebles”, refirió.

Señaló que se trata de una opinión estrictamente personal.

“Ya debería irse pensando por parte del gobierno federal en construir nuevos inmuebles para no permitir que llegara a suceder una situación indeseable”, indicó.

Benigno Solís/La Razón