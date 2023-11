“Antes era sencilla”: Wendy habla de la mesa de regalos de la boda de Kimberly

La cuenta regresiva para la boda de Kimberly Irene, una de las mejores amigas de la famosa influencer Wendy Guevara, ya comenzó pues será los primeros días del mes de diciembre cuando una su vida a la de su novio Oscar de quien está muy enamorada.

Aunque ha causado mucha polémica con su boda, a Kimberly poco le importan las críticas, pues ella solo desea ser feliz, es por eso que ya comenzó a repartir invitaciones y con ellas la información sobre la mesa de regalos, ante esto, la misma Wendy criticó a su amiga por todo lo que pidió que le regalaran.

¿Wendy desconoce a su amiga Kimberly?

Fue durante una transmisión en vivo, en donde Wendy dijo estar muy desconcertada al darse cuenta todo lo que su amiga Kimberly y su prometido están pidiendo en la mesa de regalos de una prestigiosa tienda departamental.

Y es que El Heraldo Digital tuvo acceso a la mesa de regalos de la polémica influencer y constatamos que Kimberly y su prometido pidieron artículos como consolas de videojuegos de poco más de 10 mil pesos o televisiones de casi 200 mil pesos.

Debido a lo anterior es que en redes sociales, Kimberly ha sido muy criticada, tanto que su misma amiga Wendy Guevara asegura que ya perdió el piso, pues cree que antes era más sencilla, y es que la ganadora de La Casa de los Famosos México, cree que pidió cosas que no necesita para comenzar a amueblar su casa.

“Hay no la Kimberly me dejó fría por que hasta en su mesa de regalos pidió el playstation nuevo, ¿hay que útil va a ser, hace un pastel ahí o qué?, puras cosas de Liverpool la perra y hasta cosas de 23 mil, de 12 mil, ¡hay no! yo no voy a darle ni madres, esta loca, antes era más sencilla y yo le ponía el desechable en sus cumpleaños, esta pero loca”, dijo entre risas Wendy Guevara.

Wendy no regalará nada de lo que pidió Kimberly en su boda pic.twitter.com/FPSnv6nNNl — señora chisma (@sritachisma) November 17, 2023

Además, la integrante del “Team infierno” recordó que antes la consentía llevándola a comer garnachas y no con cosas tan costosas y superficiales, y Wendy dejó claro que ella no le va a regalar nada de lo que Kimberly pidió en su mesa de regalos.

¿Qué le va a regalar Wendy a Kimberly en su boda?

Aunque Wendy dijo que no le iba a comprar ninguno de los regalos costosos que Kimberly y su prometido pidieron en la mesa de regalos de su próxima boda, la ganadora de “La casa de los Famosos México” sí le dio un gran presente.

“Les voy a decir algo, por si ven que yo no llevo regalo con Kimberly, yo ya le regalé, le ayudé con parte del salón a Kimberly y ese fue mi regalo de bodas mío, de verdad hermanas, para que no vayan a decir, yo ya dí mi regalo”, finalizó Wendy Guevara.

Wendy revela lo que le regalo a Kim para su boda pic.twitter.com/wZOwXwptgW — señora chisma (@sritachisma) November 17, 2023

Cabe mencionar que la boda de Kimberly y Oscar será el próximo 9 de diciembre en su natal Guanajuato, sin embargo, para quienes quieran asistir o ver la transmisión de dicho evento deberán pagar entre 100 y 200 pesos, lo cual ha generado gran polémica pues en redes aseguran que “ni Lucero y Mijares se atrevieron a tanto”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO