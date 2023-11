Asesinan al director de comunicación social del municipio de Valle Hermoso

Ciudad Victoria.-Presentando tres heridas en el pecho, fue encontrado sin vida el creador de contenido y vocero de la alcaldía del municipio de Valle Hermoso, Edgar Sifuentes Casso, de quien la última vez que se supo de él fue cuando salió a ejercitarse.

A través de su cuenta oficial, el alcalde Alberto Alanis Villarreal lamentó el suceso y dio sus condolencias a la familia y amigos.

Sifuentes Casso fue encontrado sin vida en la brecha 116 cerca de la primaria “Abdon Reyes Sánchez”, al poniente de la ciudad, en una zona de poco tránsito.

La última ocasión que supieron de él fue el miércoles en la tarde cuando avisó que saldría a ejercitarse.

Al paso de las horas la familia ya no supo más.

Fue hasta la mañana siguiente cuando habitantes del poblado Conquista Campesina lo hallaron y llamaron a las autoridades.

La fiscalía inició la carpeta de investigación.

En tanto, la población lamentó su muerte y exigió su esclarecimiento.

No “se nos fuè” ni se “nos adelantó” a Edgar Sifuentes lo asesinaron. Si las autoridades no lo dicen por su nombre nosotros si. Sonríe por siempre amigo. #JusticiaParaEdgar

posteo en su cuenta German Gabarrot

Hoy recibí una noticia que me dejó helada, no tengo palabras para describir la tristeza que siento de que te hayas ido Edgar Sifuentes Casso; y es que aunque no viviéramos en la misma ciudad, y aunque no habláramos con frecuencia siempre íbamos a estar el uno para el otro en todo momento! expresó Jessica Araguz Ramos

Sifuentes Casso también fue conocido dentro de la vida política al ser regidor y líder juvenil del Partido Revolucionario Institucional.

Era creador de contenido digital, animador y actualmente era director de comunicación Social del actual trienio.

Por Alfredo Peña