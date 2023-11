Alguien debe ceder

Las reglas de Morena son manipulables, siempre de acuerdo a su conveniencia e intereses supremos de la dirigencia estatal y nacional.

Por ejemplo, en teoría no se pueden registrar a dos cargos populares diferentes, hay quienes lo acomodan a su conveniencia, pero aseguran que se trata solo en cargos estatal o federales.

Es decir, piensan que pueden registrarse para una posición federal y una estatal, pero no a dos de la misma circunscripción.

Sin embargo, otros aseguran que eso no se vale, sino que solo pueden registrarse por una sola posición. En fin, cada morenista puede ver las cosas con sus propios lentes.

Por ejemplo, la Secretaria del Trabajo, OLGA SOSA aspira solamente al Senado y no la alcaldía de Tampico, por lo que ya presentó su registró como aspirante al Senado.

“Si estoy buscando ser Senadora, pero sin descuidar el trabajo que tenemos en la Secretaria, hasta que se tome la decisión”.

Para OLGA es fácil respetar las reglas de Morena, por eso deja espacio para que sean otros los candidatos a la alcaldía.

Lo que son las cosas, ayer en el Don Elías, coincidieron en diferentes mesas el Secretario del Ayuntamiento, HUGO RESÉNDEZ SILVA y el diputado local PEPE BRAÑA.

HUGO se registró como aspirante a la diputación federal y también presentará sus papeles en busca de la diputación local que está en manos de BRAÑA, quien de acuerdo a las reglas tiene apenas unas horas para decidir si va busca la candidatura a la alcaldía o se queda como diputado local.

Es indudable que no se quieren, el apoyo de la pasada elección ya no se repetirá, si no se mordieron fue porque saben disimular. HUGO es un político de la vieja escuela y PEPE BRAÑA, debió aprender algo a su padre ANTONIO BRAÑA CARRANZA.

Total, que HUGO quiere la diputación de PEPE y PEPE quiere la alcaldía donde HUGO es el responsable de su manejo político.

Todo mientras, una vez más PEPE es exhibido por la empresa de María de las Heras quien desmintió la encuesta en la que el diputado presumía ser el favorito de Morena a la alcaldía.

No es la primera vez que exhiben al diputado, por algo es considerado uno de los menos honestos en el sondeo, pues fue exhibido como deudor del IPSSET y por maltratar a las mujeres.

De hecho, durante su campaña fue acusado de maltrato contra las mujeres que integraban su equipo de prensa, inclusive les quedó a deber todo su salario.

Es fecha que PEPE no desmiente y demuestra que si pagó a las periodistas que manejaron su campaña.

En esta elección en ciudad Victoria queda claro que necesitan ponerse de acuerdo, es tiempo de los morenistas dejen de pelear y olvidar sus rencores personales.

Primeramente, sin desear lo ajeno y luchar por retener sus espacios, después de todo viendo los registros por las diputaciones federales, HUGO llevaría mano por ese espacio.

En este conflicto alguien tiene que ceder, sobre todo cuando los de enfrente crecen ante sus problemas.

Hablando de encuestas, tenemos que resaltar el crecimiento del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en las encuestas que se aplican a nivel nacional donde evalúan a todos sus colegas.

De acuerdo a Mitofski, uno de los mandatarios que mayor crecimiento registra es AMÉRICO VILLARREAL, quien paso de tener e, 50.5 por ciento en septiembre, en la última evaluación alcanzó un 53.4 por ciento, lo que es un aumento de casi 3 puntos.

Los tamaulipecos se muestran contentos con las políticas públicas americanistas, por lo que AMÉRICO aparece en el lugar 14 nacional.

Bueno, por hoy es todo. Adiós y aguas con los patinazos…