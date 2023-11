Atan a un árbol y azotan a jefe de aldea en Ghana; los pobladores lo acusaron de corrupto

GHANA.- El jefe de una aldea en Ghana, fue azotado por los miembros de su propia comunidad el pasado domingo. El hombre, Kwaku Boakye, presuntamente habría malversado fondos destinados a la construcción de pozos en la aldea.

En Ghana el castigo físico es ilegal, pero sigue siendo parte de las costumbres de varias localidades y es usado con facilidad en casos de robo a la comunidad.

Boakye fue arrestado por la policía tras el incidente y ahora enfrenta cargos de robo y malversación de fondos públicos. La indignación de los aldeanos se desató al descubrir que Boakye había recibido 50 mil cedis (aproximadamente mil 200 dólares) del gobierno para la construcción de dos pozos, una obra que nunca se materializó, dejando el dinero en paradero desconocido.

Los residentes locales, furiosos por la aparente corrupción de su líder, decidieron tomar la justicia en sus propias manos.

No podemos permitir que los líderes nos roben”, expresó un aldeano que prefirió mantenerse en el anonimato. “Tenemos que hacer algo para protegernos”.

En el video, que se ha hecho viran en X se observa como el ladrón está atado a un árbol y pide a los hobres que lo sometieron que lo perdonen y que no le peguen. Sin embargo, sus suplicas no son escuchadas y los miembros de la comunidad comienzan a darle de latigazos. Tras recibir algunos, vuelve a arrepentirse y trata de dialogar con los otros. Una vez más no es ecuchado y continúan propinandole golpes físicos.

🇬🇭 | Jefe de aldea en Ghana es azotado por la comunidad por presuntamente desviar fondos destinados a la construcción de pozos, generando fuertes reacciones en internet.

pic.twitter.com/WkEOpEzspy — UHN Plus (@UHN_Plus) November 13, 2023

Este incidente ha generado una ola de indignación en todo Ghana, evidenciando la creciente frustración de la población ante la corrupción arraigada en el país. La policía ha asegurado estar investigando el suceso y tomará las medidas necesarias.

Ghana estpa clasificado como uno de los países más corruptos de África. Aunque el gobierno ha implementado algunas medidas para abordar este problema, la eficacia de estas acciones sigue siendo cuestionada, lo que aumenta la llamada de la población a medidas más contundentes contra la corrupción que afecta a la nación.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR