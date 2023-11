Más de 8 candidatos para la Presidencia Municipal…

Se pronostica, y claro en ocasiones los pronósticos fallan, que el panorama electoral en la capital tamaulipeca se complicará pues el divisionismo y desacuerdos entre los partidos políticos puede dar como resultado que sean por menos 8 los candidatos a la presidencia municipal de Victoria.

El problema es que confundirán al electorado y al final, quien gane, tendrá un triunfo raquítico, con una votación a favor muy baja, será una mayoría, pero de muchas minorías.

Cierto es que a varios de los que andan queriendo ser candidatos y aparecer en la boleta electoral el próximo año en pos de la Presidencia Municipal de la caja de resonancia política del Estado, como es la capital, poco les importa si dividen, generar descontento o baja votación, algunos con aparecer van de gane y, de lo perdido lo que aparezca.

Más de dos personajes en este proceso ganarán perdiendo, de entrada, les designarán prerrogativas que en realidad algunos ni se gastarán en campaña, aparte tendrán la oportunidad de ocupar espacios en medios de comunicación y hasta, aunque no tengan nada que aportar, también debatir junto a los que sí tienen posibilidades de la contienda electoral ganar.

Expertos en estrategias políticas hablan de la posibilidad, por desacuerdos y porque es permitido, que en la capital tamaulipeca no se tengan coaliciones, que cada partido puede ir por su lado y con su candidato.

Por ejemplo, es altamente probable que MORENA, PT y Verde Ecologista vayan por separado que cada partido lleve su candidato, propio o externo, y se dice por quién sabe que también en el Frente hay desacuerdos y al final de cuentas podrían decidir cada uno llevar su abanderado, a eso súmele que en el instituto electoral más de cuatro ciudadanos ya solicitaron la información para registrarse de manera independiente, más uno que ya se anotó, y sumando al aspirante del MC pues nada más ahí ya se contabilizarían 12.

Claro, en el caso de los independientes aún falta que cumplan los requisitos y registren su carta de intención a participar en el proceso electoral antes del primero de diciembre, fecha límite para ello.

Luego, todos los que presenten su intención de participar de manera independiente, deberán pasar el siguiente requisito, reunir las firmas correspondientes, que son 7,723 equivalente al 3% de la lista nominal de la capital tamaulipeca.

No hay prerrogativas en ese proceso, la recopilación de firmas, cada aspirante a candidato hará su lucha con gasto a sus bolsillos, por lo tanto, a menos que tengan un patrocinador pudiente, no todos lograrán su deseo y por lo tanto no participarán, no van a aparecer en la boleta electoral.

Quizá de 5 o 6 que manifiesten su intención de participar de manera independiente por la Presidencia Municipal de la Capital tamaulipeca, solo 2 o 3 logren su registro y aparezca en la boleta electoral.

Aun así, serian muchos candidatos, la boleta electoral parecerá tabla de lotería, por lo menos 9, claro si el pronóstico se cumple y Morena, Verde y PT van por separado y lo mismo hace PRI, PAN y PRD, sumándole al del MC y los que vayan de manera independiente.

Falta ver si las alianzas siguen y se defina bien cuantos candidatos serán los que anden en territorio correteando votos en pos de la Presidencia Municipal de la Capital Tamaulipeca, pero de que serán muchos, es un hecho serán demasiados.

En fin, la situación es que analistas y estrategas políticos visualizan una divertida contienda electoral, con muchos actores, mucho baile y pocas propuestas. Quizá sean más 8 de los candidatos, aunque también es probable que de todos no se haga uno solo.