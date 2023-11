Fabiola Martínez se lanza contra “Escorpión Dorado” por negar su romance

La polémica continúa para el “Escorpión Dorado” luego de que se le señalara de ser infiel a su esposa, Dana Arizu, pues esta vez fue Fabiola Martínez quien, ante las fuertes críticas que ha recibido, decidió romper el silencio y confirmó que tenía un romance con el youtuber. La conductora arremetió contra el influencer, quien, aseguró, se encuentra en proceso de divorcio contrario a lo que indicó en el video compartido recientemente con la madre de sus hijos donde dice tener una relación abierta.

Fabiola Martínez rompe el silencio sobre romance

A través de sus historias en Instagram, la conductora no dudó en dar su versión de lo ocurrido y en un comunicado aclara que sí existió una relación con Alex Montiel, como es el nombre real del creador de contenido. Añadió que ella nunca trató de esconderlo, pero esperaría a que concluyera el proceso de divorcio por el que supuestamente atraviesa para poder hacerlo público.

“Hay personas que solo piensan en sí mismos y se les olvida el otro lado que estaban construyendo, sueños, promesas y planes que se olvidaron. No pasa nada, soy una mujer que lo entrega todo, que da mucho amor y pues es lo que realmente tengo en mi corazón. Gracias familia y amigos por estar conmigo siempre”, se lee en el mensaje compartido por Martínez.

Añadió: “No me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me metí en un matrimonio, ya que no existe tal cual. Yo estaba esperando un plazo que se acordó para que ese ‘matrimonio’ se diera por terminado legalmente. Tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor”.

Alex Montiel y su esposa dicen tener una relación abierta

El comunicado de la conductora surge luego del video compartido por el “Escorpión Dorado” y su esposa en su canal de YouTube, en éste señalan seguir juntos pero con una relación abierta en la que ambos pueden salir con otras personas. Dana Arizu pidió un alto a los ataques contra el comediante, quien no dudó en dedicarle un emotivo mensaje donde le externa su cariño y total apoyo.

“Yo no quiero que se vuelva a manejar la palabra infiel porque para mí es super fuerte, no quiero que se le ve a Alex como una persona infiel porque, además de todo, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos (…) No hay infidelidad cuando hay alguien que está de acuerdo, cuando la esposa está de acuerdo, cuando está platicado. Es una cosa que nosotros decidimos poner en la mesa como cualquier pareja tiene el derecho de jugar su propio juego como mejor le convenga”, señala Dana Arizu.