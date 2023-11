Marisela confiesa que ama a su ex Marco Antonio Solís pero no puede ni saludarlo

Marisela y Marco Antonio Solís formaron en los años 80 una de las parejas más controversiales del espectáculo, pues las personas que se enteraron de que estaban juntos criticaban la diferencia de edad y que además trabajaban en el mismo ámbito ya que dieron a conocer algunas canciones como dueto.

Ahora más de 40 años después el amor que se tuvieron sigue latente, según palabras de la misma Marisela quien aseguró en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la cantante conocida también por su apodo de “Dama de hierro” confesó que sigue teniendo sentimientos hacía “El Buki”, pero que no le puede dirigir la palabra debido a que la esposa de su ex no se lo permite.

“Yo soy amiga de todos mis ex menos de Marco porque no se puede, no podemos ni saludarnos ni nada, yo lo amo y sé que él me ama y somos compañeros musicales, él tiene sus restricciones como dicen, él si se deja, yo no me dejo”, expresó Marisela en una charla en donde aseguró que la esposa del cantante no permite su contacto.

¿Marco Antonio no puede hablar con Marisela?

La famosa estrella hizo énfasis en que ya pasaron bastantes años después de que ellos terminaron con lo que tenían, que no entiende la razón por la cual no puede hablar con Marco Antonio Solís ni trabajar en duetos, además dejó claro que se le hace ridículo que sucedan esas cosas cuando su relación ya fue historia, pero que eso no lo entiende Cristy Solís.

La diferencia de edad entre Marisela y Marco Antonio Solís

El amor de Marisela y Marco Antonio Solís siempre estuvo basado en polémicas y rumores, uno de los primeros fue que empezaron su romance cuando el integrante de Los Bukis aún estaba con su exesposa Beatriz Adriana Flores, pero aseguran que eso no fue así además se sabe que el motivo por el que los cantantes terminaron fue por la diferencia de edad ya que la “Dama de hierro” solo era una adolescente de 14 años conquistada por un hombre de más de 20 años.