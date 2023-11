Kimberly enfurece porque Liverpool le canceló su mesa de regalos

Kimberly “La más preciosa” dejó ver su molestia con una famosa tienda departamental debido a que sin previo aviso les cancelaron la mesa de regalos para su boda, esto debido a que se filtró en redes sociales algunos de los artículos que pidió para su evento.

La integrante de “Las perdidas” compartió un video en el que contó cómo le notificaron que se canceló su mesa de regalos. En el clip, la influencer señala que no entendió el motivo por el que le cancelaron su mesa e incluso pidió a sus seguidores que etiquetaran a la tienda.

Kimberly enfurece con tienda departamental tras cancelación de su mesa de regalos

Kimberly “La más preciosa” se casará el próximo 9 de diciembre con su prometido Óscar Barajas, motivo por el cual solicitó la apertura de una mesa de regalos en la tienda Liverpool. Donde al parecer seleccionó algunos artículos como sugerencia para que sus invitados le regalaran.

Sin embargo esta lista se filtró y fue muy criticada por haber pedido regalos muy costosos. Tras lo ocurrido, Kimberly se mostró furia ante la acción de la tienda departamental después de que notificaron a su prometido para cancelar la mesa de regalos.

“Oscar recibió una llamada de Liverpool hermanas, de la sucursal la mera mera, pues resulta que se filtró la mesa de regalos en TikTok en Facebook y todo eso y supuestamente cuando me dieron unas hojas, que yo no leí la verdad (…) y que me la van a cancelar que porque no se pueden filtrar”, explicó en un video.

Esta noticia tomó por sorpresa a la creadora de contenido debido a que previamente no leyó algunas hojas informativas que la compañía le facilitó para que conociera todos los detalles de su mesa de regalos. Pero a pesar de ellos se le fue con todo a Liverpool y no dudó en expresar su molestia.



Wendy Guevara revela que Kimberly pidió regalos muy caros

Su amiga, Wendy Guevara, ganadora de La Casa de Los Famosos México señaló que Kimberly pidió regalos muy caros y que ella no accedería a obsequiarle artículos de tan alto costo. Incluso dejó ver que ha cambiado mucho y que en el pasado no era así.

“La Kimberly, me quedé fría porque en su mesa de regalos pidió un Play Station, el nuevo, ay qué útil va a ser (…) puras cosas de Liverpool, cosas de 12 mil 23 mil, antes era más sencilla, antes yo le ponía los platos desechables”, señaló Wendy Guevara.

¿Qué regalos pidió Kimberly para su mesa de regalos?

De acuerdo con un video que circula en la cuenta (@wendydetodounpoko) en TikTok donde se muestra la supuesta lista de regalos que los futuros esposos. La pareja habría sugerido a sus invitados desde maletas, electrodomésticos, videocámaras, cubiertos y muebles. La mayoría de ellos rondan los 4 mil pesos y otros superan los 25 mil.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO