Amplían Oferta Hotelera en Miramar

El crecimiento del movimiento turístico en la zona sur de Tamaulipas genera confianza en el sector empresarial, quienes siguen apostando por Miramar para ampliar la oferta turística con un nuevo hotel y más habitaciones en los que ya operan.

Eliseo Treviño, propietario del Hotel Arenas del Mar anunció que entró en operación el Hotel Boutique Soleare, ubicado bulevar Costero Playa Miramar a sólo 200 metros del primero, lo que permite ampliar con 40 habitaciones más la oferta de habitaciones frente al mar.

“Este año 2023 hemos abierto el Hotel Soleare, que también está en playa Miramar y que viene a dotar a la playa de un hotel boutique de 40 habitaciones, entre ellos un buen número de suites y está ubicado 200 metros del hotel Arenas del Mar, y por sus características que está pegado al mar, eso hace que cada suite y cada habitación tenga una vista muy hermosa hacia playa Miramar, ya está en operaciones pero todavía no está inaugurado”, reveló.

El empresario fue reconocido por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliario (AMPI) en su noveno foro regional, por su contribución al desarrollo inmobiliario en el sector hotelero.

“Primero, en el sector turístico llevo ya 34 años, los primeros 10 años llevando las riendas del mejor hotel en Tampico, que en su tiempo era el Camino Real de Grupo Tampico, y de manera independiente, ya voy a cumplir 24 años”, reveló.

Aseguró que gran parte de su éxito responde a su experiencia en el sector hotelero, pero además gracias a las bondades de lo que calificó como “una de las mejores playas del país”.

El principal éxito es que playa Miramar es un lugar extraordinario, yo soy un profesional de la industria, alguien que gracias al desarrollo que he tenido profesionalmente, primero a través del Grupo Tampico, que ellos me dieron los conocimientos para de manera independiente aprovecharlos, y a las bondades del destino porque es un destino, Tampico es una zona extraordinaria con un pasado histórico fascinante y Madero una ciudad joven pero con la playa de Miramar que le viene a dar al visitante una playa extraordinaria, muy bonita, y cualquiera que visite Miramar se da cuenta que es una de las mejores playas del país”.

Precisó que el crecimiento que ha tenido con el primero hotel, Arenas del Mar y con un segundo espacio que ofrecerá 40 habitaciones más con el Hotel Boutique Soleare.

“Playa Miramar es un excelente destino, doy testimonio, porque inicié con un pequeño restaurant hace 23 años, y poco a poco, año tras año, fui incorporando servicios como lo tenía en mi mente, primero con 24 habitaciones, después con un salón importante de eventos, con un club de playa, con más habitaciones, y ahora Arenas del Mar es un estupendo resort que está en playa Miramar”, apuntó.

Sobre los proyectos con ambos hoteles, Eliseo Treviño dijo que están por ampliar la oferta en Arenas del Mar y Soleare ya opera, aunque aún no ha sido inaugurado públicamente.

El principal proyecto que tenemos es renovar Arenas del Mar que ya tiene una buena cantidad de años, estamos remodelando todas las habitaciones, todas las áreas de lo que es Arenas del Mar, actualmente tiene 84 habitaciones y están por incorporarse otras 40 en el mismo edificio principal. No me gusta hablar de cifras, sino de cuántos empleos está aportando, que son prácticamente casi 60 empleos directos, más los indirectos ,porque el turismo interactúa en todas las áreas de la economía y ello aporta bienestar, porque hace que venga más gente, y esa gente no solamente deja la derrama en los hoteles, sino que sale a comprar, van a los restaurantes, toma el servicio de taxis y demás, en Arenas del Mar tenemos 160 empleados, más o menos”, reveló.

Subrayó que para mejorar la calidad del servicio y la oferta que tiene playa Miramar, es necesario que se concreten más inversiones y señaló que espera sea aprovechado por inversionistas locales, pero si no, que sean foráneos pero que se concreten más proyectos para impulsar el turismo en la zona conurbada.

“Hace falta que se invierta más, que vengan más inversiones a la zona y que grandes compañías inviertan, porque lo que más requiere (playa Miramar) es una inversión fuerte, porque ahora el turista lo que busca es calidad de servicio, esperemos que se sumen más al desarrollo turístico de playa Miramar, ojalá que primero sean los tamaulipecos los que aprovechemos esas bondades, pero si no, que vengan de otros lugares a explotar lo que es nuestra zona, finalmente a lo que más aspira es a generar empleos, eso también dinamiza toda la economía para todos”, puntualizó.

Omar Reyes

Expreso-La Razón