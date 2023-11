Exitosa la Copa Correcaminos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Después de un fin de semana lleno de grandes encuentros llenos de goles, este domingo concluyó con éxito la Primera Edición de la Copa Correcaminos 2023, donde más de 500 futbolistas se dieron cita en la capital del estado para demostrar su nivel dentro del terreno de juego.

Desde el pasado viernes por la tarde, las acciones de la jornada 1 dieron inicio en las sedes de la Unidad Deportiva “Revolución Verde”, así como también el Estadio “Eugenio Alvizo Porras”, donde los equipos participantes buscaron obtener la primera victoria, dejando todo en la cancha.

El sábado por la mañana se vivieron los duelos de la segunda jornada y por la tarde el tercer y último duelo para conocer a los semifinalistas de la categoría Sub 13 donde Rayados Victoria enfrentaría a Correcaminos Femenil, mientras que Correcaminos Matamoros se vería las caras ante Rayados Reynosa.

En la categoría Sub 11, los finalistas fueron Toros FC y Correcaminos Matamoros; en Sub 15, Escuelas Bienestar Correcaminos contra Correcaminos Sector Amateur y en la Sub 17, Correcaminos Sector Amateur pelearía el título con Arsenal FC.

En la fase final, Rayados Victoria logró imponerse 12 goles por cero a Correcaminos Femenil y Correcaminos se impuso dos por cero ante Rayados Reynosa para lograr el pase a la gran final.

A las 8:30 en las mismas, se inició la gran final de la categoría Sub 11 con el duelo entre Toros FC y Correcaminos Matamoros, donde ambos equipos buscaron hacer lo suyo dentro del terreno de juego, pero el equipo de Victoria logró el triunfo dos goles por cero y quedarse con el título.

En la Sub 13, el encuentro arrancó a las 9:40 horas donde Rayados Victoria nuevamente impuso condiciones para vencer seis goles por cero a Correcaminos Matamoros y demostrar ser los mejores del torneo.

Por otra parte, en la categoría Sub 15 celebrado en el Estadio “Eugenio Alvizo Porras”, Correcaminos Sector Amateur derrotó cinco goles por cero a Escuelas Bienestar Correcaminos.

La categoría estelar Sub 17 se vivió a partir de las 9:30 horas entre Correcaminos Sector Amateur y Arsenal FC, concluyendo las acciones con empate a un gol en tiempo regular y en penales, los de Arsenal se impusieron cuatro goles por dos para levantar el título de la competencia.

La fiesta de clausura y premiación se vivió en las mismas instalaciones del Estadio Universitario, donde subcampeones y campeones de cada categoría recibieron sus medallas y trofeos como reconocimiento al esfuerzo brindado en la cancha que terminó con el título.

Es así como concluyó con éxito la primera edición de la Copa Correcaminos 2023, reuniendo a cientos de familias y jugadores, promoviendo los valores a través de la práctica del futbol en Ciudad Victoria.

