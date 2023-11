Se “alistan” gallos morenos

Prácticamente arrancó la carrera por las alcaldías en el partido Morena, en la zona sur del estado, no hubo sorpresas, van los que siempre hemos comentado.

Este lunes por la tarde, Úrsula Salazar, presidenta del Congreso de Tamaulipas, anunció su registro en busca de la candidatura a la alcaldía porteña.

Y mostró parte de su músculo con la presencia de mucha raza afuera de Casa Úrsula, la casa donde vivía su mamá y su papá, QEPD.

Se mostró firme y muy segura de querer participar en este proceso, del 2024.

Logró abarrotar la calle Francisco Nicodemo con mucha gente que la respalda en su proyecto político .

Finalmente, Olga Sosa, actual secretaria de trabajo del Gobierno de Tamaulipas descartó estarse registrando para la alcaldía porteña.

Su equipo de trabajo confirmó que sólo participará para el Senado de la República.

Marqué al celular de la regidora, Monica Villarreal, hermana del Gobernador del estado, pero no contestó.

Por lo que queda en el aire si participará o no para la alcaldía porteña, hay que recordar que ya se apuntó para la Diputación Federal por Tampico.

Y en Madero, el Diputado Federal, Erasmo González, era claro que se apuntaría para la alcaldía de Ciudad Madero y así lo confirmó anoche, en una transmisión en vivo que realizó junto a su esposa.

Donde ambos se mostraron muy contentos, de haber realizado el trámite para poder buscar llegar a la alcaldía.

Erasmo ha trabajado para estar construyendo el camino para poder presentarse ante los maderenses y pedirles su voto.

Anoche, platiqué brevemente (vía telefónica) con Adrián Cruz, y me confirmó que cumplió con su registro correspondiente para la presidencia municipal de esta ciudad.

Fue para el único puesto que se apuntó, no “dobleteó” como lo hizo la mayoría.

Adrián ha sido alcalde suplente, también fue síndico y candidato del PES en la pasada contienda.

El equipo de Claudio De Leija, me confirmó, que se va a registrar en las próximas horas para buscar la alcaldía.

Claudio ha dedicado parte de sus últimos 20 años de vida a servir a los maderenses en diferentes cargos como la Diputación local , regidor y hasta funcionario.

Todos y cada uno de ellos estarán participando en una encuesta y ahí saldrán los bendecidos.

Así es que señores suspirantes:

¡PÓNGANSE A REZAR!

¿QUE ANDA PERDIDO MIGUEL GÓMEZ?.

Algo pasó con el “suspirante” por la presidencia de Altamira, Miguel Gómez, pues primero traía el color azul hasta en el color de sus calcetines y ahora, parece que ha dejado de usarlo.

Su logotipo lo ha pintado de blanco y negro, como que jugando con los colores.

Y pues hay que preguntarle, a qué está jugando, por que este cambio de estrategia.

O más directo, hay que cuestionarle, si va o no va a jugar por la presidencia municipal de la comuna industrial.

Por que la neta anda muy aplacado el muchacho rentero de Miralta, pareciera que se le bajó un poco la pila.

Recuerde: ¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO