Emiten orden de arresto contra jugador de la NFL por presunta agresión a mujer embarazada

Von Miller, jugador de Buffalo Bills de la NFL, está involucrado en un presunto incidente de violencia doméstica, por lo que el Departamento de Policía de Dallas emitió una orden de arresto.

El campeón de dos Super Bowls supuestamente agredió a una mujer embarazada el pasado miércoles. El incidente se dio en el área de Uptown, Dallas.

“Esta mañana nos informaron de un incidente que involucra a Von Miller. Estamos en el proceso de recopilar más información y no haremos más comentarios en este momento”, señalaron los Bills.

2024 #ProBowlVote is LIVE!

Help send our guys to Orlando: https://t.co/KaJdDDLjAS pic.twitter.com/rn3T8M3TcS

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) November 30, 2023