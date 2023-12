¿Por qué Luis Miguel y Aracely Arámbula nunca se casaron?

A pesar de que su relación llegó a su fin hace varios años, Aracely Arámbula y Luis Miguel continúan dando de qué hablar en el mundo de la farándula gracias al pleito legal que sostienen por la manutención de los dos hijos que procrearon durante su noviazgo.

Ahora la expareja se robó todos los reflectores después de que Mhoni Vidente revelara la verdadera razón por la que nunca llegaron al altar a pesar de su larga relación sentimental. Sus declaraciones se volvieron virales en la industria del entretenimiento.

¿Por qué nunca se casaron Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Hace unos momentos en su canal de YouTube la cadena de televisión Unicable compartió el video de la reciente colaboración de Mhoni Vidente. En la intervención la pitonisa habló de la relación que tuvieron en el pasado Aracely Arámbula y el cantante, Luis Miguel.

Sin guardarse nada Mhoni Vidente dijo que en 2005 la actriz de “La madrastra” y el intérprete de “La incondicional” mantenían una hermosa relación sentimental, por lo que sí estaban considerando llegar al altar, lo cual desafortunadamente nunca ocurrió.

En este sentido la vidente más famosa en México dijo que al parecer el cantante conocido como “El Sol de México” tomó la decisión de no casarse con Luis Miguel por una controversial actitud que habría tenido la familia de ella.

“Nunca se casaron, hubo un problema con la familia de Aracely, a Luis Miguel le cayó mal”, dijo Mhoni Vidente.

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Durante el tiempo que estuvieron juntos Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron la dicha de procrear a dos hijos: Daniel y Miguel. Tras su separación la actriz contó que su ex no tiene ninguna relación con los pequeños e incluso ventiló que no se hacía responsable económicamente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO