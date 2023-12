Hallan pez remo en Chiapas; pobladores temen un desastre natural

Un pez remo encontrado en Paredón, Chiapas, generó miedo entre la población del estado ante la teoría de que, cada que se halla uno, significa que se aproximada un peligro natural como un terremoto o un tsunami.

El ejemplar fue ubicado por un grupo de pescadores de la Bahía de Paredón, quienes se mostraron impresionados por su tamaño de 4 metros.

En un video compartido en redes sociales, expresaron que es un animal “nunca antes visto” en la zona.

“Miramos que era otro tipo de pescado (…) Este pescado pues la verdad era chaparrón aquí en Paredón, Chiapas, y parte de Aguachil no se había visto”, comentó uno de los hombres que captó el momento.

“Dicen que este pronostica el huracán, digo, el terremoto”, agregó.

PESCADORES DE PAREDÓN, CHIAPAS LOCALIZAN UN PEZ REMO Decenas de internautas compartieron imágenes de un pez remo el cual fue capturado por pescadores de la Bahía de Paredón, Tonalá

Presagio de temblor para la costa de Chiapas. pic.twitter.com/84RvW7Tn3y — Jorge (@Jorge69712868) December 2, 2023

Mientras el sujeto narraba, sus compañeros aprovecharon para tomarse una foto con la especie y bromear sobre la situación.

¿Qué pasa si aparece un pez remo?

Según las leyendas populares, el pez conocido como Regalecus glesne, perteneciente a la especie lampridiforme y a la familia Regalecidae, ha sido asociado con la presencia de terremotos.

Pero un estudio publicado en 2019 en la revista científica “Bulletin of the Seismological Society of America” desestima esta hipótesis por falta de fundamentos.

Para llegar a esta conclusión, los sismólogos realizaron un análisis utilizando una extensa base de datos que abarcaba 336 eventos sísmicos y 221 informes sobre la aparición de peces en el mar profundo, incluyendo al pez remo y al pez cinta, en el periodo comprendido entre 1928 y 2011.

A pesar de la presencia frecuente de estas especies, solo se registró una coincidencia con un evento natural como un sismo o un tsunami.

Otra teoría sugiere que animales como perros o elefantes podrían prever los sismos, sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concluyentes que respalden esta idea.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, no hay evidencia suficiente para afirmar que estas especies tengan la capacidad de anticipar temblores.

A pesar de estas investigaciones que desacreditan la relación entre el pez remo y los eventos sísmicos, persiste el temor entre la población de Chiapas, donde se ha arraigado la creencia en la asociación entre este pescado y los terremotos y tsunamis, aunque carezca de fundamentos científicos.

CON INFORMACION DE MVS NOTICIAS