Tunden en redes a Adal Ramones por burlarse de José Eduardo Derbez

Una nueva polémica inunda en el mundo del espectáculo tras la participación de Adal Ramones en el programa “Miembros al aire”, donde incomodó a los conductores con sus comentarios y bromas, dirigidas especialmente a José Eduardo Derbez, a quien le criticó su forma de vestir con una playera de brillos, así como afirmar que su papá, Eugenio Derbez, sólo lo usa a él y a sus hermanos para ganar dinero, esto tras su reality show en el que se van de vacaciones.

Aunque el conductor es ya conocido por su humor ácido, en esta ocasión sus declaraciones salieron demasiado caras, ya que los espectadores del programa no dudaron en criticarlo con comentarios como “me cae súper mal” o “sangre pesada” tras incomodar al también hijo de Victoria Ruffo.

Adal Ramones se burla de José Eduardo y Eugenio Derbez

Durante la conversación con todos los miembros del programa, Adal Ramones se burló de la forma de vestir de José Eduardo Derbez y ante el estampado plateado y con brillo, soltó un comentario que desató las risas de los presentes, pero también la incomodidad del anfitrión.

“Esta playera está divina, les cuento, fui a ver un show trans a Miami y la cantante principal traía esta misma pinch* playera”, dijo, mientras el hijo de Eugenio Derbez intervino con un comentario de “no que no nos íbamos a llevar así”.

Aunque la incomodidad se hizo presente, la charla continuó y los dos protagonistas de la pelea siguieron con su charla, misma que llevó a las afectaciones que conductor de “Otro rollo” tuvo en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Tras algunos intercambios de comentarios, las burlas volvieron a hacerse presentes directamente contra José Eduardo Derbez, pues Ramones sacó a tema el programa familiar con el que el protagonista de “No se aceptan devoluciones” lucraría con sus hijos.

“Amigo, no puedes estar arriba todo el tiempo, el único que puede estar arriba todo el tiempo es Derbez, ¿lo conoces, no? Ahora a dónde chingad** los va a llevar para ganar dinero, ¿a la nieve o algo así”, dijo entre risas y ante todos los presentes. Aunque esta segunda opinión tampoco fue bien recibida por el público, José Eduardo se defendió al contestarle: “a nosotros sí nos paga”.

Sin embargo, las burlas se mantuvieron cuando el también actor se refirió a sí mismo como una persona joven, a lo que Adal Ramones respondió “eso es no tener madre, vete la cara”. En este punto el resto de conductores comenzaron a bromear entre sí, pero en redes sociales el programa dividió opiniones y tundieron al conductor por su actitud.

“Me cae súper mal Adal, el nivel de faltas de respeto que maneja son bastante altas, que bueno que Yordi no estuvo, ya estaá en otro nivel, no se porque cree que es simpático, necesita ubicarse en la tercera edad y comportarse como tal”, “Adal sangre pesada, mucho ego, pobre de su familia que ha de vivir agachada a la sombra de este personaje adicto a ser el centro de atención y dueño de la razón”, “la envidia a un alto nivel”, “es un chavo ruco y no acepta que no es chistoso”, “Adal sangre pesada”, “que desagradable es, me decepciono” y “ya cae mal Adal con su risa forzada y sus malos chistes, que solo busca burlarse de los demás”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

