Inusual Aparición de Medusas en Zona Norte de Playa Miramar

Juan Miguel, corre diariamente por la zona costera de playa Miramar, pero hoy encontró a paso medusas.

“Pasaba cerca del agua y vi que algo se movía, era transparente y me sacó de onda, la neta. Me acerqué y vi que era una medusa, estaba grande, no se diferente, no las había visto”, dijo.

A lo largo de la costa, se encontraron poco más de una decena, entre las que estaban destruidas parcialmente y las que aún se encontraban intactas.

Los pescadores de la costa comparten que se trata de la especie conocida como Aguaviva de la Cruz ( Lychnorhiza lucerna).

En el área centro y norte, se encontraban dispersas entre la arena, algunas con el cuerpo destrozado y otras intactas, incluso algunas con señales de vida.

“Las trae el mal tiempo, las trae hasta la playa, como esta fuerte el oleaje se las viene trayendo, trayendo, hasta que las avienta en la playa”

La inusual aparición, registrada esta mañana, fue captada por los paseantes que disfrutaban de la tranquilidad en Playa Miramar

El fenómeno, poco común en la zona, generó sorpresa entre los visitantes que aprovecharon para tomar fotografías.

Las medusas encontradas mostraron un diámetro que oscila entre 20 y 25 centímetros y con extensiones de su cuerpo que se alargaban sobre la arena.

Hasta el momento, no se reportan incidentes relacionados con las medusas luego de que se tomaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de los bañistas, tras recibir una notificación.

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón