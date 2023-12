Mariana y Samuel lanzan canción tras bajarse de la carrera presidencial

La influencer mexicana Mariana Rodríguez Cantú publicó el que podría ser el último contenido relacionado con las aspiraciones presidenciales de Samuel García Sepúlveda para 2024. Se trata de una canción en donde con los tenis “fosfo fosfo” y el tradicional naranja del partido Movimiento Ciudadano (MC), ella y el funcionario anunciaban la llegada de lo “nuevo” a la política mexicana.

Sin embargo, es importante decir que la canción fue subida por Mariana Rodríguez la noche del domingo 3 de diciembre luego de que un día antes García Sepúlveda anunciara finalmente que se bajará de la carrera por la Presidencia de México. En este sentido, explicó que que regresa a su cargo como gobernador del estado de Nuevo León.

¿De qué trata la canción que Mariana Rodríguez subió a sus redes sociales?

Después de que Samuel García tomó la decisión de bajarse de la precandidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez llamó la atención por publicar desde sus redes sociales una canción promocional del proyecto político del gobernador. Cabe resaltar en la descripción del producto audiovisual, la influencer no perdió la oportunidad de responsabilizar a los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

“El PRIAN bajó a Samuel García, pero no nos quitó la alegría y va para arriba esta NUEVA rola. ¡Súbeleee!”, escribió Mariana Rodríguez en sus redes sociales.

En la canción, Mariana Rodríguez y Samuel García hacen una crítica a las formas del pasado para hacer política. Con frases como “lo nuevo es emocionante” o “el futuro es brillante, ambos bailan con sus fosfo fosfo a fin de promocionar al partido Movimiento Ciudadano.

@lachavacana El PRIAN bajó a @samuelgarcias, pero no nos quitó la alegría y va para arriba esta NUEVA rola. ¡Súbeleee! LO NUEVO APENAS COMIENZA. 🍊 #MasPuestosQueNunca ♬ sonido original – Mariana Rodríguez

¿Por qué se bajó Samuel García de la carrera presidencial?

Este sábado 2 de diciembre, Samuel García comunicó de forma oficial que no continuará en la carrera como aspirante presidencial por MC en las elecciones del 2024. El político de Nuevo León emitió un acuerdo en el que explicó que no hará efectivo el uso de la licencia para ausentarse ya que no participaría en los comicios del siguiente año.

Un día después, García Sepúlveda argumentó que el “PRIAN” le entregó una carta con 11 peticiones entre las que destacan más presupuesto, no pagar impuesto en los siguientes años, así como poner a Adrián de la Garza como fiscal general del estado. “La vi y dije, guárdamela, porque un día la voy hacer pública, son unos corrientes”.

Los del PRIAN son unos sinvergüenzas que querían que les perdonara su cochinero, pero se toparon con pared. pic.twitter.com/4uDtlgYO66 — Samuel García (@samuel_garcias) December 3, 2023

