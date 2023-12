Lidiar con el barro 

Cuando tomó protesta como Rector de la UAT, DÁMASO ANAYA ALVARADO estableció:

“Es indispensable rescatar el respeto a nuestra institución; por lo cual impulsaremos una administración abierta, democrática y transparente hacia el entendido de que la Universidad es un ente social que requiere el trabajo de todos”.

En ciudad Victoria y en la UAT, DÁMASO es muy conocido, pero pocos saben su segundo nombre LEONARDO, es Médico Veterinario Zootectnista egresado de la FMVZ de la UAT, además de contar con la maestría en Administración de Empresas Agropecuarias y el Doctorado en Ciencias Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente que obtuvo en el mismo plantel.

LEONARDO cuenta con una maestría en Producción Animal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y un diplomado en Nutrición Animal, con más de 31 años de experiencia en el ámbito agropecuario, siendo catedrático de la FMVZ-UAT, donde impulsó la creación del posgrado de Economía y Desarrollo Regional.

DÁMASO era el titular de la Secretaria de Desarrollo Rural en el gabinete del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, con quien se reunió apenas unas horas después de haber tomado las riendas de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

El pacto de la UAT-Gobierno está en marcha, el propio AMÉRICO señaló que perdió un buen Secretario, pero la UAT ganó un gran rector.

No es necesario decirlo, pero DÁMASO llega con todo el apoyo estatal, ahora sólo deben conjugar los esfuerzos que permitan un avance en armonía por el desarrollo.

“Es muy importante para el Gobierno del Estado contar con esta colaboración de un acervo de conocimiento científico, técnico, de las características que tenemos especial interés en el Estado, pero también de estas perspectivas a futuro y saberlas aprovechar correctamente”.

Sobre los pecados del pasado son evidentes las fallas, hay averiguaciones abiertas por desvíos en el equipo Correcaminos y otras áreas, donde se involucra al Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y otros familiares del ex gobernador FRANCISCO JAVIER.

Llega una etapa donde se impulsa la academia, pero también las nuevas reglas de moralidad y convivencia, donde la educación sea la premisa única.

Los maestros, directivos y comunidad universitaria dieron la bienvenida a la nueva administración Rectoral, entienden la importancia de retomar el camino del desarrollo académico por una renovada universidad en los tiempos de la 4T.

La calma se percibe, pero en el interior aprietan las tuercas, hay estertores del pasado, cuando inclusive algunos todavía no saben lo que sucede, siguen recuperándose del feroz golpe que recibieron. En la 4T entendieron que es el momento de lidiar con el barro.

En el sur tiene la fama de perseguir sus objetivos, le mete el acelerador a fondo cuando trata de alcanzar un objetivo, es alguien que gusta dar la milla extra.

Es por eso que tocó las puertas necesarias, incluyendo la del gobernador AMÉRIC VILLARREAL ANAYA, para lograr que se inaugurara una sede alterna de ciudad Victoria, del Tribunal Unitario Agraria para el municipio de Altamira.

El alcalde ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ logró este objetivo en beneficio de productores de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Tampico y Xicoténcatl, que representan 376 ejidos del sur.

Este es un logro importante por la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y los derechos de los campesinos, sin tener que trasladarse a ciudad Victoria o Valles. Se alcanzó con el apoyo de la bancada de Morena.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com