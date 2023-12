Mujer vegana se enamora de carnicero y su historia se vuelve viral

En las últimas horas se ha hecho viral una peculiar historia de amor: una mujer vegana se enamoró de un carnicero, algo inusual debido al estilo de vida de la joven, quien nunca imaginó que su hombre ideal estaría cruzando las puertas del lugar de sus pesadillas. La trama fue dada a conocer por ella misma a través de TikTok.

La joven, quien sólo consume productos vegetales de forma estricta, narró cómo conoció al carnicero: visitó el establecimiento del hombre debido a que tenía que comprar milanesas para su hermano, quien sí come carne. Saliendo del local no pensó dos veces en regresar y pedir al experto en cortes que intercambiaran números para tener una cita posteriormente.

Ella mostró gran felicidad después de que el carnicero aceptara intercambiar números para una posible cita, sin importar el contraste entre las diferencias dietéticas. La historia se volvió popular en la plataforma de video china, generando diversas reacciones y comentarios entre los usuarios.

“Me fascinan las mujeres así”; “Ojalá tuviera el valor de ella”; “Final inesperado”; “La amo, cuando me gusta alguien me bloqueo”; “Otro día que despierto y no soy ella”; “Yo hice eso con el verdulero una vez, y me llamó cuando terminó su turno, para decirme que tenía novia pero que si no hubiera tenido, me invitaba a tomar algo”, son solo algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las diferentes plataformas donde ha circulado el clip.

¿Qué significa ser vegano?

De acuerdo con Nutresalut, la dieta vegana se centra en consumir únicamente alimentos de origen vegetal. Esto implica que los seguidores de esta dieta evitan el consumo de carne, pescado, marisco, huevos, productos lácteos y miel. En su lugar, se enfocan en alimentos como frutas, verduras, hortalizas, cereales, granos, legumbres, frutos secos y semillas.

No obstante, el veganismo es un estilo de vida que trasciende la alimentación y se basa en la prohibición del uso de productos de origen animal, como la ropa, los zapatos y los cosméticos. Las personas que siguen estos modos evitan llevar prendas de ropa o zapatos fabricados con piel, lana o seda, y utilizan productos cosméticos que no contengan ingredientes de origen animal ni estén testados en animales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO