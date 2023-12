Tatiana Clouthier reveló por qué denunció a Alfredo Jalife

MONTERREY, N. L., (apro).- Tatiana Clouthier Carrillo explicó que presentó denuncia por calumnia contra el analista Alfredo Jalife, porque el año pasado la acusó de robar litio, cuando era secretaria de Economía federal.

En la cuenta de X @tatclouthier, la morenista alegó esta tarde que ejerció su derecho legal de defenderse frente a los señalamientos infamatorios del comunicador, quien fue detenido este miércoles en la Ciudad de México y enviado hoy mismo a Monterrey para que responda ante un juez de control del estado sobre la querella.

Clouthier Carrillo publicó: “En diciembre del 2022 demandé en el estado de #NuevoLeón a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte. El señor Jalife mintió asegurando que me robé el Litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses”.

Uno de los mensajes videograbado por el articulista mexicano señalaba que Clouthier era “inepta” en comparación con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en el contexto de la producción de gas:

“En México, gracias a las gestiones excelentes de Rocío Nahle, no nos tocaron nuestra producción. Es decir, ahí es donde se ve la eficiencia. Luego dicen: es que Jalife es misógino. ¿Qué tiene que ver la representación de una mujer, que es inepta como la Clouthier Carrillo de Martínez, con el éxito de Rocío Nahle, en la Secretaría de Energía y con Raquel Buenrostro, que fue extraordinaria en el SAT.

“Estoy hablando muy bien de dos mujeres, pero por su aptitud, por su eficiencia, y obviamente a la otra, ¿le voy a echar porras por estar regalando el litio y por toda su ineptitud, nada más por ser locuaz? Además, pertenece al bloque plutócrata de Monterrey. Ella tiene otros amos, es totalmente antimexicana”.

Clouthier, quien radica en Monterrey, explicó en la red social que nunca afectó al país, en referencia a su desempeño como secretaria de Economía federal, del 4 de enero del 2021 al 6 de octubre del 2022.

“La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano. He tomado decisiones apegadas a derecho. Creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes.

“En mi vida siempre he tomado decisiones de forma personal, asumiendo mi propia responsabilidad. La denuncia contra AJ se hizo en 2022 y con las únicas personas con las que lo consulté fueron mi marido y mis abogados”, escribió en un hilo de X.

Luego de ser detenido en la Ciudad de México, Jalife fue trasladado vía aérea a Monterrey donde se espera que después de presentarse ante el juez, sea dejado en libertad pues la calumnia no es un delito grave que amerite prisión preventiva.

Con información de Proceso