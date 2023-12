Descubren crías de dinosaurio desmembradas en vientre de un primo del T-Rex

Hace unos 75 millones de años, en la actual provincia de Alberta, Canadá, el temible Gorgosaurus, primo del T. Rex, cazaba crías del tamaño de un pavo de un dinosaurio herbívoro emplumado llamado Citipes.

Con numerosas presas, el Gorgosaurus podía ser exigente con lo que comía. Desmembró al indefenso Citipes y engulló enteras sus carnosas patas, olvidándose del resto del cadáver.

Los científicos dijeron que han desenterrado restos fosilizados de un Gorgosaurus juvenil que tenía de 5 a 7 años de edad y unos 4.5 metros de largo. Asombrosamente, incluían el contenido del estómago del animal, revelando sus últimas comidas.

El Gorgosaurus y el más famoso Tiranosaurio, que vivió varios millones de años después, son miembros de un grupo de dinosaurios carnívoros llamados tiranosaurios.

Este fósil ha aportado información sobre la ecología de este grupo, demostrando que la estrategia alimentaria y la dieta de los tiranosaurios cambiaron drásticamente a lo largo de su vida. Se trata del primer esqueleto de tiranosaurio con presas conservadas en el interior del estómago.

Por las marcas de dientes identificadas en los huesos, se sabe que los adultos cazaban grandes dinosaurios herbívoros.

Los tiranosaurios adultos estaban bien equipados para agarrar y matar presas grandes, como los dinosaurios pico de pato y los dinosaurios con cuernos. Sus cráneos y dientes eran capaces de soportar las grandes tensiones de torsión asociadas con morder y aferrarse a grandes presas”, dijo François Therrien, curador de paleoecología en el Museo Royal Tyrrell en Alberta y co-líder del estudio publicado en la revista Science Advances.

El estudio indica que los tiranosaurios ocuparon diferentes nichos ecológicos durante su vida: “mesopredadores” -depredadores de tamaño medio- mientras eran jóvenes, convirtiéndose en depredadores máximos en la adolescencia y la edad adulta. Esto significa que los tiranosaurios jóvenes no competían con sus mayores por las mismas presas.

El Gorgosaurus, un poco más pequeño que el Tyrannosaurus, dominaba su ecosistema. Caminaba sobre dos piernas, tenía brazos cortos con manos de dos dedos, un enorme cráneo de un metro de largo, alcanzaba los 9-10 metros de longitud y pesaba entre 2 y 3 toneladas. Este Gorgosaurus juvenil pesaba unos 330 kg y tenía un cráneo de unos 50 cm de largo.

El fósil fue desenterrado en el Parque Provincial de Dinosaurios, en el sur de Alberta. Durante el Cretácico, la región era una llanura costera boscosa cerca de la orilla occidental de un vasto mar interior que dividía Norteamérica en dos mitades.

For the first time, a fossilized tyrannosaur has been found with stomach contents preserved in place. Partial remains of two small dinosaurs were discovered inside the stomach cavity of a Gorgosaurus specimen from Dinosaur Provincial Park. Check out this video for details! pic.twitter.com/CiFaS76hKs

— Royal Tyrrell Museum of Palaeontology (@RoyalTyrrell) December 8, 2023