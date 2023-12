Celia Lora demandaría a Lizbeth Rodríguez por inventar noviazgo

Lizbeth Rodríguez y Celia Lora habían demostrado su unión a partir de sus colaboraciones en la plataforma de OnlyFans, no obstante, luego de las declaraciones de la youtuber, quien aseguró que mantenían una relación, la hija del cantante Alex Lora reaccionó molesta y de inmediato lo negó.

Celia Lora suele ser reservada con ciertos aspectos de su vida, es por ello que luego de que las declaraciones de Lizbeth tomaran fuerza en redes sociales, la modelo mexicana desmintió los rumores de una relación; sin embargo, tal parece que no terminará con eso, ya que habría una demanda de por medio.

¿Celia Lora demandará a Lizbeth Rodríguez?

Pese a que se desmintió la relación entre Lizbeth y Celia, la exconductora de Badabun se ha mostrado consternada por una supuesta ruptura, por lo cual sigue generando reacciones confusas en sus seguidores.

Al respecto de los comentarios que han surgido en las últimas semanas, el periodista Sebastián Reséndiz reveló frente a las cámaras del programa ‘Hoy’ que Celia Lora estaría buscando asesoría legal para interponer una demanda contra Lizbeth Rodríguez.

“Está tan molesta Celia Lora por lo que comenta Lizbeth Rodríguez de este noviazgo, que ella se inventó por fama, que Celia Lora ya está buscando abogados para demandarla”, aseguró el periodista.

Celia Lora negó noviazgo con Lizbeth Rodríguez

Ante las declaraciones de la exconductora de Badabun, Celia Lora reapareció en redes sociales para desmentir la supuesta relación, señalando que los comentarios de Lizbeth ya habían llegado demasiado lejos.

“Parece que se adelantó el Día de los Inocentes, se los adelantaron. Este video es para decir que yo no ando con nadie, con absolutamente nadie y cuando en serio ando con alguien no se lo imaginan, porque no tengo que publicar mi vida. Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo ni estoy en el país”, dijo.

