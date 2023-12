Ajolotes, de las mascotas exóticas que más buscan los británicos

En medio de la fiebre que han provocado los ajolotes, y los esfuerzos que en México se realizan para salvaguardar a esta especie en peligro de extinción, tal parece que al otro lado del mundo hay personas que consideran a estos anfibios solo como una mascota dejando de lado los cuidados y lo que significa para el país.

Y es que recientemente el diario británico DailyMail publicó una lista de las 5 mascotas exóticas que más buscan los británicos de cara a las fiestas de Navidad, cuando se dan obsequios a los niños, y fue ahí donde apareció el ajolote.

De acuerdo con el rotativo, en Reino Unido algunos británicos aventureros buscan mascotas que sean un poco más salvajes.

Desde el roedor más grande del mundo hasta el zorro más pequeño que habita el planeta, hay una gran cantidad de animales salvajes en el zoológico que técnicamente son legales para tener como mascotas en el Reino Unido.

Sin embargo, especialistas advierten que tener una de estas inusuales mascotas en casa, podría convertirse en un verdadero desastre, y es que, en la lista, además del ajolote se encuentran el zorro más pequeño del mundo, conocido como zorro Fennec, los capibaras y el mono Titíe.

Los ajolotes no son mascotas

Quizás uno de los animales más inusuales de la lista, son los ajolotes, los raros anfibios conocidos por su capacidad para regenerar extremidades perdidas.

A pesar de estar considerado en peligro crítico de extinción en estado salvaje, desafortunadamente no existen restricciones al comercio de ajolotes.

La gran mayoría de los ejemplares a la venta son criados en cautividad y no capturados en la naturaleza.

Pero si bien puede parecer bueno que se estén criando más animales en peligro de extinción, las variedades que se venden como mascotas tienen poco parecido con las que se encuentran en la naturaleza.

El anfibio en peligro crítico de extinción es naturalmente marrón o gris para mezclarse con el barro de su hábitat natural.

Sólo en cautiverio se selecciona la coloración albina rosa y blanca, lo que significa que el comercio de mascotas no contribuye en absoluto a la conservación de estos animales.

De acuerdo con especialistas el gran aumento en el comercio de estos raros anfibios endémicos de Xochimilco, se registró después de que las salamandras se convirtieran en parte de Minecraft.

“Hay presiones de las redes sociales e incluso de los niños en el hogar, y a veces los padres ceden sin darse cuenta de lo que eso conlleva”, opinaron.

Sin embargo, los padres que cedieron a la tentación de complacer a sus hijos con una nueva mascota se llevaron una decepción.

“No son animales muy interactivos, en su mayor parte simplemente se sientan en el fondo del tanque y, como son un depredador de emboscada, no nadan alrededor del tanque”.

Los ajolotes también tienen la piel muy sensible, por lo que no se pueden manipular y son extremadamente propensos a sufrir infecciones si el agua no se mantiene muy limpia.

Combinado con el hecho de que los ajolotes pueden vivir hasta 15 años, esto crea muchos problemas para un animal por el que es muy probable que un niño pierda interés.

Charlotte Regan, directora de campañas de vida silvestre de la organización benéfica World Animal Protection, dijo a MailOnline que esto también puede hacer sufrir a los animales.

“La triste realidad es que cuando los animales salvajes no tienen libertad para comer, moverse, comportarse y socializar como lo harían en la naturaleza, sufren, es tan cierto para los anfibios como el ajolote como para los mamíferos; Como todos los vertebrados, los anfibios son animales sensibles, capaces de experimentar subjetivamente su cautiverio a través de una variedad de emociones y sentimientos, incluidos el dolor, la ansiedad y el estrés”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR