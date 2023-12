Edificio se derrumba parcialmente en el Bronx, Nueva York

La tarde de este lunes 11 de diciembre se reportó el derrumbe de una parte de un edificio de seis pisos en El Brox, un condado estadounidense ubicado en Nueva York. Los primeros reportes han arrojado que se trata de una construcción residencial en Morris Heights, lugar en el que se ha generado un gran tráfico vehicular debido al incidente.

Cabe mencionar que hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un informe oficial acerca del posible número de personas fallecidas o heridas. No obstante, fueron la Policía de Nueva York y el Servicio de Emergencias quienes recibieron el registro del hecho por medio de la línea de alerta.

¿Qué se sabe del derrumbe en El Bronx?

Según la primera información que ha circulado, el derrumbe parcial de un edificio en El Bronx se registró alrededor de las 3:30 de la tarde de este lunes. A través de videos que se han difundido por medio de redes sociales, es posible observar cómo es que el lugar de los hechos luce con grandes cúmulos de escombro mientras personas presentes expresan su sorpresa.

A través de su cuenta oficial de X, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York explicó que parte de sus elementos están atendiendo la zona del siniestro. De hecho, en la grabación que compartieron por la plataforma digital, se alcanzan a distinguir varios elementos interviniendo en la construcción.

“El FDNY está respondiendo al colapso parcial de un edificio de apartamentos de seis pisos en 1915 Billingsley Terrace en el Bronx”, se lee en la cuenta oficial de X.

The FDNY is responding to a partial building collapse of a six-story apartment building at 1915 Billingsley Terrace in the Bronx. So far no injuries have been reported. pic.twitter.com/9FhCSOwbSW

— FDNY (@FDNY) December 11, 2023