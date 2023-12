VIDEO: Asaltan a reportera en plena transmisión en vivo

Cámaras de un televisora brasileña captaron el momento exacto en el que un presunto ladrón intentó asaltar y despojar de sus pertenencias a una reportera, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo al momento de los hechos. Medios locales informaron que la víctima se encontraba reportando desde calles de Sao Paulo, para la cadena Globo TV.

En las imágenes se observa que la mujer – quien fue identificada como Juliane Massaoka – estaba hablando sobre el aniversario de la Avenida Paulista, cuando un hombre aparece en el toma. El sujeto se acercó de forma misteriosa a la reportera y trató de despojarla de sus pertenencias, principalmente de su celular. Todo esto quedó filmado por las cámaras de la cadena y se difundieron en vivo ante la mirada atónita de los televidentes.

¿Cómo asaltaron a una reportera en plena transmisión en vivo?

Cabe mencionar que mientras ocurría el intento de asalto, la reportera se mostró tranquila y en todo momento mantuvo una sonrisa en su rostro. El criminal no consiguió su objetivo y cansado de intentarlo optó por huir de la escena a bordo de una bicicleta. La comunicadora no emitió ningún tipo de declaración al momento de los hechos, no obstante, horas más tarde rompió el silencio a través de sus redes sociales.

“Es difícil describir el sentimiento, tal vez una mezcla de impotencia con tristeza y miedo. Hoy sufrí un intento de asalto durante un enlace en vivo a plena luz del día, con cámaras de seguridad, cámara de TV Globe y vehículos de la Policía Militar a menos de una manzana de distancia”, escribió Juliane Massaoka.

A Ju Massaoka quase foi assaltada entrando ao vivo no Encontro. pic.twitter.com/BtLXsIY9g0 — Dudu Guimarães (@Dudu) December 8, 2023

¿Detuvieron al ladrón?

La comunicadora reveló que el sospechoso no iba armado y pudo ser detenido por un guardia de seguridad. “Eso no quede detenernos. Gracias a Dios este asaltante no iba armado y el guardia de seguridad era ágil, sostuvo al tipo y sólo soltó cuando vio que estaba en una pieza y con el celular en la mano”, detalló Massaoka.

Finalmente, anunció que tanto ella como su equipo se encontraban fuera de peligro y tras el intento de asalto pudieron regresar a su trabajo: “estamos listos para volver al trabajo y hacer lo que amamos”, sentenció.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO