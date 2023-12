Encendido de árbol navideño termina en incendio

PUEBLA.- A través de redes sociales se difundió el momento exacto en el que un árbol de Navidad se incendió en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) en el plantel ubicado en Tecamachalco.

Los hechos ocurridos la tarde del pasado lunes generaron debate a través de redes debido a que en las imágenes se observa a los estudiantes del plantel sacar sus celulares para grabar el momento o hacer transmisiones en vivo en lugar de retirarse del lugar.

Medios locales reportan que el incendio del árbol de navidad fue provocado por un corto circuito en las luces navideñas.

Un trabajador del plantel sofocó las llamas con un extintor, mientras los alumnos y docentes seguían capturando lo ocurrido a través de sus celulares.

🔥🎄 Se incendió el Árbol de Navidad durante una ceremonia en el CECYTE #Tecamachalco. Nadie resultó lesionado. #Puebla 🚨 pic.twitter.com/P0uoLc4FYy — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) December 11, 2023

Recomendaciones de Protección Civil para disminuir accidentes en temporada navideña

En la temporada navideña aumenta el número de accidentes, por ello, las autoridades de Protección Civil ofrecen las siguientes recomendaciones para reducir riesgos en el hogar y centros de trabajo:

– Verifica que la instalación eléctrica de tu casa se encuentre en buenas condiciones.

– Checa que las luces sean de buena calidad, pues si son de dudosa procedencia o “piratas” pueden generar cortos circuitos al no cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

– Por ningún motivo conectes las series a los no break de las computadoras, porque puedes dañarlas.

– Si compras un árbol natural, asegúrate que se haya cortado recientemente y que se encuentre fresco. Podrás cerciorarte de ello porque el tronco estará pegajoso y las agujas estarán verdes.

– Si compras un árbol artificial, adquiérelo en tiendas establecidas, revisa que tenga la leyenda “Resistente al fuego”

– No lo coloques cerca de chimeneas o fuentes de calor.

– Revisa todas las series de luces, que los cables no estén enredados, gastados, ni expuestos; los enchufes deben estar completos y en buen estado.

– Utiliza un máximo de tres juegos de luces normales por cada extensión y por enchufe, sin sobrecargar los tomacorrientes.

– Evita usar velas encendidas en el árbol de Navidad o cerca del mismo; asimismo, evita adornos fabricados con material flamable.

– Mantén las extensiones lejos del suministro de agua del árbol y de las mascotas.

– No coloques regalos o bolsas cerca de llamas de velas o de conexiones eléctricas.

– Evita que el árbol obstruya, parcial o totalmente las rutas de evacuación, salidas de emergencia y cualquier puerta.

– Apaga todas las luces y los distintos adornos, en el árbol y a lo largo de la casa, antes de acostarte o salir.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR