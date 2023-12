Las denuncias en su contra son acumulables, ya no puede sostenerse, su caída es inminente, se encuentra montado tercamente en la nube del cabecismo, mientras se construye un grueso expediente.

En Nuevo León hay una denuncia por construir una red de empresas y factureras falsas para cobrar nueve millones de pesos de un contrato en el sexenio anterior.

Sin embargo, en la FGR existe la carpeta FED/TAMP/REY/0001437/2023 dentro del expediente Celula Reynosa 2 que se integra con fecha del 30/06/2023.

El delito es defraudación Fiscal previsto y sancionado en el artículo 108 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, donde el imputado es LEVI RAMÍREZ CASTAÑEDA.

LEVI es hermano del Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA. De acuerdo a la relatoría de la denuncia, se establece que LEVI es socio y fundador de más de 10 empresas del ramo inmobiliario y gasolinero, con las cuales obtienen ganancias millonarias, sin pagar los impuestos a la SHCP.

Por medio de esas empresas hacen diversos contratos fantasmas a fin de evitar el pago fiscal sin que quede algún rastro de los movimientos.

En la denuncia, el testigo explica ante la Fiscalía: “Quiero mencionar que una de las empresas que yo llegué a ver que manejaban para producir y después limpiar su dinero eran las empresas desarrolladora de servicios Ramirez S.A. de C.V., inmobiliaria BRAVEX y Gasoluem S.A. de C.V. varias de estas empresas fantasma están virtualmente en Monterrey y en San Pedro Garza García en el Estado de nuevo León, pero todo lo relacionado con el dinero y cuentas donde tiene todo lo que gana y desde donde él maneja todo es en el estado de Tamaulipas, ya que normalmente se la pasa el Reynosa, Matamoros y ciudad Victoria”.

RAÚL RAMÍREZ busca mantenerse en la Fiscalía, dicen qué por miedo a CABEZA, pero ya hay cúmulo de denuncias que lo encaminan a la cárcel. Su hermano y su hijo se encuentran hasta las chanclas en esos delitos.

Necesitan de muchos amparos y la ayuda de la banda de jueces federales que ayudan a los cabecistas. Es la banda intocable con la que luchan para que dejen de proteger la corrupción del sexenio anterior.

Ayer, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA encabezó la ceremonia de honores a la bandera, donde ratificó que los principios de su administración es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por lo que hizo un llamado a los funcionarios a redoblar el esfuerzo y dejar huella para que se hable bien de Tamaulipas.

El gobernador hizo un recuento de algunos logros, con son la generación de 18 mil empleos formales, la entrega de casi 2 millones de paquetes alimenticios, la protección a los niños, niñas y mujeres, la apertura de las Casas Violeta y la mejora en los índices de percepción de seguridad y tranquilidad en el estado. Adelantó que habrá tres cambios en su gabinete por el 2024.

Claro, no fue el único mensaje político, también estableció que ciudad Victoria se transforma con la ayuda de su administración y el trabajo del alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ, quien contará con todo su apoyo en el futuro.

Eso nos habla de quien es su amigo, pero sobre todo aprobó su trabajo al reconocer los avances que se viven en ciudad Victoria y que habrán continuar con el apoyo de su administración después de años de abandono.

Todo mientras surge otra encuesta donde LALO GATTÁS es el favorito de los morenistas para ser el candidato con el 32 %, seguido por PEPE BRAÑA con 15% y 14.5 de TICO GARCÍA. LALO ha sido el edil más fiel de AMÉRICO. Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…