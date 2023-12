Luisito Comunica cuestiona récord Guinness de Kimberly Loaiza

MÉXICO.- En redes sociales se abrió un debate entorno a un tema se hizo tendencia en las últimas horas, se trata de del mensaje que envió Luisito Comunica a los récord Guinsess por haber reconocido a la creadora de contenido Kimberly Loaiza por su canal de YouTube, algo en lo que el influencer se pronunció en contra.

Y es que la también cantante forma parte de la familia de Guinness World Records, la autoridad mundial de récords consolidada en 1955, esto por tener el canal de YouTube de habla hispana con más seguidores en el mundo, sumando hasta ese momento 42 millones 900 mil suscriptores.

En su publicación, récord Guinness escribió: “¡Bienvenida a la familia de Guinness World Records! Disfruta de récord y esperamos que sigas rompiendo muchos más”. Y contrario a lo que se esperaba, Loaiza recibió comentarios negativos por este logro, los cuales le dieron la razón a Luisito Comunica:

– Kim no es hate, pero mucha gente no te topamos y me parece muy injusto ya que nuestro chileno favorito tiene 49 millones…

– Puras mentiras, hay muchos más canales con mayor suscriptores, como Juega Germán tiene 49 millones

– De puro fingir un divorcio

– ¡Tu contenido es porquería! Lo digo desde lo más sincero de mi corazón.

– Luisito comunica dijo que esto era fake

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre Kimberly Loaiza?

En sus historias de Instagram, el creador de contenido habló al respecto aún sabiendo la polémica que esto podría generar, teniendo presente que es un tema que no le incumbe y una opinión que “nadie le pidió”, por lo que empezó diciendo que el récord es falso.

“Quiero aclarar que todo esto que voy a decir no es para nada en contra de Kimberly Loaiza. Yo a Kim la aprecio, la admiro, la respeto como creadora, ha creado cosas increíbles”

Fue así como Luisito arremetió en contra de los récord Guinness y cuestionó que hayan accedido a darle este premio cuando hay otros canales de habla hispana con más seguidores que ella, como por ejemplo: HolaSoyGerman con 43.6 millones, Fernanfloo 46.7 millones y Badabun 47.2 millones.

“Se supone que Guinness es como la organización con mayor prestigio de récords mundiales. Basta una búsqueda de Google, una búsqueda de YouTube para darte cuenta que no es así, que hay por lo menos tres canales con más suscriptores”

El famoso YouTuber @LuisitoComunica da su punto de vista hacia el recién anunciado Récord Guinness de @KimberlyLoaiza_ Cuando en realidad hay otros 3 que tienen más suscriptores como @Fernanfloo @BadabunOficial etc Con tu permiso luisillo tienes razón pic.twitter.com/s8cqybmJIR — Santa Rosa 🔄🌹 🎙📽🌴❤️‍🔥📻🔁 (@TeamSanta_SRdL) December 12, 2023

El youtuber reiteró que no es en contra de Kimberly, pero que hoy por hoy no es verdad esa información y se pregunta por qué no verificaron la información. Y aunque algunos usuarios coincidieron con el influencer de 32 años, otros lo llamaron “ardido” por el éxito de la cantante.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR