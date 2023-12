Jesús Silva Herzog Márquez fue uno de los pocos analistas políticos que, cuando la oposición se encontraba sin prospectos competitivos para disputar la presidencia a Morena, mencionó a la senadora Xóchitl Gálvez como figura con el perfil para dar la pelea a la Cuarta Transformación.

Luego, cuando esta logró vencer a sus oponentes en el proceso interno la llenó de elogios. Sin embargo, conforme fue viendo su desempeño cambió de opinión.

Cuando el periodista Carlos Loret de Mola le preguntó ¿Cómo va la campaña de Xóchitl? El analista expresó su desencanto con la candidata.

“Yo creo –dijo – que va muy mal, no solo mal sino muy mal, creo –añadió— que después del despunte no ha sabido construir un relato atractivo. No me parece que se termina de presentar bien, la imagen de Xóchitl Gálvez es una imagen negativa, veo enorme torpeza, improvisación”.

Luego, al comentar los resultados de las mediciones de las casas encuestadoras no le quedó otro remedio que aceptar que la campaña no camina y que está perdiendo la batalla frente a la representante de la 4T.

En temas locales, mientras tanto, la renuncia del exalcalde Juvenal Hernández Llanos al PAN para buscar la candidatura de Morena a alcalde de Altamira ha terminado por dividir y debilitar al frente opositor y, como consecuencia, facilitar la reelección de Armando Martínez.

En ese escenario se registró también como aspirante a candidata del partido guinda a diputada por el 19 distrito la locutora y diputada suplente, Cinthia Jaime Castillo, que decidió entrarle a la competencia para capitalizar la popularidad que tiene en el medio radiofónico a la hora de luchar por la curul.

Los seguidores de la comunicadora coinciden en que, además de la aceptación que tienen las mujeres entre los votantes, como ya conoce la jurisdicción y es ampliamente conocida por los ciudadanos, tiene posibilidades no solo de ganar la postulación sino de ayudar al partido obradorista a conservar la posición legislativa.

En la Comapa Sur, por otra parte, los integrantes del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua determinaron ayer restringir algunas actividades de los municipios que se encuentran en rojo, caso concreto del de Tampico y Madero, como el lavado de ropa, regado del jardín y vehículos a una vez a la semana.

En el caso del ramo de la construcción solamente podrá utilizarse agua tratada no potable.

Durante la reunión que presidieron el secretario de Recursos Hidráulicos, Ingeniero Raúl Quiroga, y el gerente general de la potabilizadora, Francisco González Casanova, exhortaron a la población a cuidar y hacer un uso razonable del líquido, mientras prevalezca la actual contingencia.

