Influencer acosa a empleado y enseña foto íntima en transmisión en vivo

En esta era de influencers y redes sociales es posible encontrar todo tipo de contenido, desde aquel que es muy útil, hasta momentos que caen en el mal gusto e incluso algunos que rayan en el delito.

Y es que recientemente Sol León, una emprendedora y creadora de contenido sobre moda y maquillaje originaria de Sinaloa, dio mucho de que habla, cuando en plena transmisión en vivo hizo algo que indigno a cientos de internautas.

La mujer, cuyo verdadero nombre es Marisol López León sobrepaso los límite y acoso a un empleado mientras realizaba un live en sus redes sociales, y no solo eso, sino que tras intimidarlo mostró una foto intima del hombre.

Sol León acosa sexualmente a empleado

Todo ocurrió cuando la polémica mujer realizaba un video en vivo a través de TikTok, plataforma de la que ya fue eliminado, aunque usuarios de redes sociales lograron rescatarlo y publicarlo en X, antes Twitter.

En el clip se observa a la influencer sentada y vestida de color verde olivo, mientras sostiene una pinza para ondular el cabello, es entonces cuando se escucha cómo intimida a uno de sus empleados, a quien le asegura que no le pagará un bono sino le muestra sus partes íntimas.

“Si no me enseñas no te voy a dar el bono que te toca. No me voy a quedar con la duda. A ver, bájate el pinche pantalón. No te voy a dar el bono. A ver, enséñame”, amenaza la influencer.

que señora tan más enferma como vas a mostrar las nudes de una persona en un live? wtf sol leon teniendo miles de espectadores te atreves a hacer acoso laboral, intimidacion y un chingo de chantaje. PSCIÓPATA!! 💀 pic.twitter.com/gzKsMN3ETF — ☆ (@fannyyyOs) December 13, 2023

Y aunque todo transcurre entre risas y parece ser un momento divertido, se aprecia como el empleado, incómodo y sin otra opción, le muestra su teléfono celular en donde guarda una foto de su “pack” que la mujer, sin reparo, muestra a las cámaras, mientras el hombre intenta quitarle el móvil.

El video provocó una avalancha de indignación en redes sociales en donde los internautas manifestaron su molestia por las amenazas que recibió el empleado y la difusión de la foto íntima sin su consentimiento luego de que si jefa lo acosara.

Sol León, una mujer polémica acusada de ser “roba maridos”

Esta no es la primera vez que Sol León está en el ojo del huracán, pues en el pasado ha protagonizado una serie de polémicas que han opacado su trabajo como creadora de contenido.

La mujer fue acusada en el pasado de ser una “roba maridos” y de robo de bienes, también se le conoce por haber tenido diferencias con Karely Ruiz, luego de que la modelo la corriera de la fiesta de XV años de su hermana por supuestamente estar llamando la atención.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR