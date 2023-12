Ya ni uber famoso se puede ser

No es posible que ya ni operador de Uber se pueda ser en este país, donde su presidente, Andrés Manuel López Obrador, no se cansa de hablar de una transformación, pero no queda claro nada.

Este es un Gobierno Federal donde la seguridad ni la paz no es prioridad en este país, donde la izquierda sólo piensa en apoyar a los pobres (y eso me parece excelente), pero ha abandonado el tema de la inseguridad.

Se trata del influencer Rafael Díaz, quien por compartir en sus redes sociales sus viajes y experiencias, logró hacerse famoso en los últimos meses y hasta lo bautizaron como “Rafa Wayne” el Uber más famoso de Juárez.

Este señor publicaba sus viajes, sus experiencias con los usuarios del servicio de plataforma y logró hacer “click” con la raza y ganar simpatías en TikTok.

Todo se registró durante la madrugada de este martes, cerca de las dos de la mañana, cuando transmitía en vivo su viaje, y de repente se escucha que un pasajero le pide su teléfono, se corta la transmisión y después se dio a conocer su muerte.

Todo se ha manejado como un presunto asalto el hecho donde perdió la vida esta persona, quien se desempeñaba como trabajador del volante, un oficio al que se dedican miles de personas en el país y no es posible que no se les pueda estar garantizando su seguridad y que puedan regresar, sanos y salvos, a sus casas.

Ya nadie puede estar saliendo a trabajar para traer el sustento para su familia, porque la inseguridad está a la orden del día en estados como Chihuahua, y eso no debe de ser.

AMLO no se ha dado cuenta que va a heredar un México en llamas y con muchas víctimas de la violencia, el saldo rojo cada vez crece más en este país, está imparable.

Tenemos un presidente de la República que, en este momento, no hay nada más importante para él, que el hecho de garantizar que su corcholata favorita estará ganando la presidencia.

Y todo parece indicar que cumplirá su sueño de entregarle la banda presidencial a una mujer, algo que parecía imposible en nuestro país, pero que este tipo enloquece porque está a punto de lograrlo.

Se ha convertido en el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum y sólo despacha temas relacionados con el triunfo de la corcholata.

Mientras tanto el país se hunde y no se da cuenta que todo se está yendo al carajo.

YA NI LA AMUELA XG

La virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, estuvo de paso en la zona metropolitana, pues estaría en otra área cercana sosteniendo reuniones.

Sólo dio muy pocas entrevistas y su tránsito de ayer por la zona sur fue totalmente desapercibida.

Se nota que no trae muy buenos coordinadores la mujer X, por que no está aprovechando cada uno de los escaparates que le está ofreciendo la antesala a la campaña.

Anda muy desorientada Doña Xóchitl Gálvez y así no le va a ganar ni a los mapaches de la playa de Miramar.

¿QUÉ ONDA CON MAKI?

La suspirante al Senado, Maki Ortiz, está pagando espectaculares para promocionar su imagen, se debería de investigar a fondo cómo se pagó y el origen real del dinero.

Se utiliza el nombre de una empresa, supuestamente STATUS, que en su casa la conocen, porque ni en Tampico ni en Altamira, se nota que todo es un show para estar tratando de evitar amonestaciones por parte del INE.

A qué extremos llega la Doctora en su hambre y ambición de seguir succionando de la ubre del poder.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO