Captan a Alcalde de Zempoala bailando ‘tubo’ en la vía pública

CIUDAD DE MÉXICO.- Los convivios navideños siempre dejarán anécdotas que recordar, tal fue el caso de esta en donde el protagonista fue el alcalde Zempoala, Hidalgo, Jesús Hernández Juárez, quien tras los festejos terminó bailando en vía pública tomado de un tubo.

Así es, el funcionario perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se volvió viral en poco tiempo luego de que un video fuera publicado en redes sociales, donde se ve presuntamente alcoholizado dando cátedra de baile.

De acuerdo a las imágenes difundidas por medios locales como @VigíaHidalgo el edil fue captado a altas horas de la noche, abrazando un poste de luminaria pública y con la cabeza mirando al suelo, pero tras tambalearse un poco, se sujeta bien con sus dos manos de la estructura metálica y comienza a bailar de forma un tanto sugestiva no importando la presencia de mujeres.

‼️SACA LOS PASOS PROHIBIDOS EL ALCALDE DE ZEMPOALA‼️ Circula un video en donde se aprecia al alcalde ex priísta de Zempoala, Jesús Hernández Juárez, sacando los pasos prohibidos. Al parecer se toma muy enserio el maratón Guadalupe-Reyes.#Politica #Zempoala #NoticiasEstatales pic.twitter.com/OSJkDhEAba — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) December 13, 2023

A pesar de los movimientos los presentes no se inmutan y se nota que hasta incitan al alcalde para que siga con su acto, situación que fue apreciada por el político priista, quien con movimientos que al parecer creía sexys y sonriendo delataba a su público esa noche.

Ya en la parte final del material, se puede notar cómo dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal se acercaron hasta el edil y uno lo sujetó para presuntamente llevárselo y detener su escena.

Tras la publicación que en poco tiempo se volvió viral, los comentarios no se dejaron esperar, pues mientras algunos critican su accionar debido a que dicho comportamiento no corresponde al de una persona con el cargo que ostenta; otros comentaron e incluso defendieron al edil, afirmando que solo se estaba divirtiendo y que no había nada qué juzgar.

