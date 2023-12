EU pone muro de púas en la frontera con Tamaulipas

MÉXICO.- Las medidas de seguridad que implementan las autoridades de Estados Unidos para frenar la migración ilegal se siguen reforzando, ahora se ha observado la colocación de un muro de alambre de púas en el bordo del río Bravo del lado de Brownsville, Texas en Estados Unidos en la frontera con Tamaulipas.

Cabe señalar que este muro metálico tiene aproximadamente una altura de más de un metro y medio, con tres hilos de alambres de púas para evitar que crucen los migrantes desde Matamoros, Tamaulipas.

Estas medidas se aplican luego de que se registraron los cruces ilegales a través del río, en donde los extranjeros brincan los alambres de púas colocados en el bordo.

Texas National Guard soldiers deployed to Operation Lone Star continue to block and turn back illegal immigrants attempting to cross into Texas.

Until President Biden secures the border, we will hold the line. pic.twitter.com/Zpt0IOXIVV

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 12, 2023