Captan aterrador sonido en Reino Unido y su origen sería Azteca

Una cámara de seguridad en Reino Unido captó recientemente el “sonido más aterrador del mundo” en plena noche, haciendo que una mujer que paseaba a su perro huyera para salvar su vida.

De acuerdo con DailyMail, el ruido recordaba al de alguien gritando de dolor, lo que creó una “atmósfera escalofriante por la noche” cuando se escuchó desde el patio trasero de la persona.

El inquietante vídeo se compartió en la red social X y ha sido visto más de 19 millones de veces.

De inmediato, internautas hicieron especulaciones de qué podría haber ocasionado el sonido, y algunos aseguraron que posiblemente fue producido por un silbato de la muerte Azteca, un antiguo artilugio utilizado por la civilización durante los rituales de sacrificio hace unos 700 años.

“Ese sonido es escalofriante. Se me pone la piel de gallina sólo de escucharlo”, “Yo cogería una escopeta y llamaría a un cura”.

The sound of an Aztec death whistle at night pic.twitter.com/aOH3FfD3ds

— Creepy.org (@CreepyOrg) December 12, 2023