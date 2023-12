Se agravan las guerras por el agua

Ante la sequía histórica que vive el norte del país y los malos pronósticos para las próximas temporadas, cada vez serán más frecuentes y más complejos los conflictos regionales por el acceso al agua.

Concretamente, se mantendrá la tensión por los tratados que se mantienen con Nuevo León, y otras entidades del norte, e incluso con los Estados Unidos.

En la mesa de disputa se encuentran dejar sin efecto definitivo el ACTA 330 que encabeza el Estado de Texas y que de acuerdo con el Congreso de Tamaulipas viola el Tratado de Aguas de 1944.

También se prevé que se mantenga en pie la disputa con Nuevo León, que durante el 2023 se negó a cumplir con el acuerdo de 1996 para el trasvase de agua de la presa “El Cuchillo” a la presa “Marte R. Gómez”.

En el caso de la zona fronteriza, la situación mantiene en incertidumbre la siembra de sorgo, maíz para 14 mil usuarios de riego del Distrito 025 con 200 mil hectáreas y 70 mil hectáreas del Distrito de Riego 026 en la zona fronteriza para el año siguiente.

Y a los casi 2 millones de personas que habitan en los 10 municipios de la frontera tamaulipeca, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso y Matamoros ( 54.79% de la población estatal).

Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario en Tamaulipas, compartió hace unos días que México enfrenta problemas para entregar la cuota anual de 431 millones 721 mil metros cúbicos de agua.

Sin embargo, fue preciso al mencionar que tiene su origen en lo que calificó de un manejo inadecua do de las 15 presas, principalmente en la parte alta de la Cuenca del Rio Bravo.

Las estimaciones del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas revela que no solo se dejaría reproducir en la región agrícola 1 millón de toneladas anuales de maíz, sorgo, algodón, hortalizas y forrajes para la ganadería.

También se pone en peligro la viabilidad de la zona comercial, de servicios e industrial gracias al Tratado Internacional de 1944.

El pasado 16 de noviembre en McCallen , Texas se anunció que a través del acta 330 se emitía un ordenamiento para entregar las aguas mexicanas.

El acuerdo colocaría en inminente riesgo la disponibilidad de agua para la población de la fron tera norte del estado y de más de 14 mil usuarios del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo, advierten datos oficiales.

El Tratado de Aguas Binacional (México -Estados Unidos) de 1944 establece que en caso de sequía u otra imposibilidad se tendrían que entregar el agua almacenada en las presas internacionales “Falcon” y “Amistad” y las dos terceras partes de las aguas del cauce principal del rio Bravo, Arroyo de las va cas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez explicó que el Acta 330, en esencia pretendía entregar agua a Estados Unidos al margen de lo que establece el Tratado de Distribución de Aguas de 1944, firmado entre México y Estados Unidos, lo que comprometía el agua almacenada en las presas interiores La Amistad y Falcón, que está asignada y concesionada a Tamaulipas.

De haberse firmado, expuso, hubiera sido un golpe devastador en perjuicio de la disponibilidad de agua para la población de la frontera norte del estado y de más de 14 mil usuarios del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo.

Ante esta situación, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya presentó una solicitud oficial al presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto el Acta 330, misma solicitud que se entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la que se expuso que la Comisión Internacional de Límites y Aguas carece de facultades para hacer cambios al Tratado de 1944, como se pretendía con la suscripción del mencionado documento.

Finalmente, durante una reunión en la Cancillería, con la participación de Tamaulipas, se tomó el acuerdo de posponer el análisis de la mencionada Acta 330. Durante la reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores también participaron funcionarios de la CILA, de la Comisión Nacional del Agua y representantes de usuarios del Distrito de Riego 025 y ante el Consejo de Cuenca del Río Bravo, en donde se acordó retomar el tema con la participación de Tamaulipas.

Jesus Suarez Mata, diputado en el Congreso de Tamaulipas revela que durante el 2024 se espe ra una “batalla” entre Mexico y Estados Unidos de Norteamerica por encontrar un punto de acuerdo.

“Si, así es una batalla por este tema del agua, pero esperamos que el Gobierno de México a través de su cancillería pueda conseguir lo mejor para el país y los tamaulipecos”.

En este momento, dijo que lo más importante es dejar sin efecto definitivo el acta 330 para el fin de que pueda establecerse una mesa de análisis y discusión en la que ante todo se defienda el agua que le pertenece a México.

Durante la última semana, explicó que se emitió un Punto de Acuerdo para pedir que se defienda el agua y se cumpla con los tratados internaciones entre México y Estados Unidos.

“Nosotros, preocupados por la situación , se emito un punto de acuerdo en el Congreso de Tamaulipas , tanto para el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República para que se tomen las acciones necesarias para la defensa del agua” Y agregó: “O se va a poner muy critico si se en trega el agua a Texas, más ahorita con este tema de la sequía y que se defienda el agua de los tamauli pecos”.

LA DISPUTA CON NUEVO LEÓN

Este año, por primera vez en mucho tiempo, no hubo trasvase de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, lo que generó mucha molestia e incerti dumbre entre los productores del Distrito 026. En el 2022, se anunció que a Tamaulipas se tras vasarían 200 millones de metros cúbicos de agua provenientes de “El Cuchillo” a la “Marte R. Gomez” para el riego del 026 dentro del ciclo de siembra Otoño-Invierno 2023-2024, pero este 2023, la situación fue distinta y no habrá escurrimiento alguno por órdenes federales. Por tal razón, los productores agrícolas y dependientes del DR- 026, de la frontera Tamaulipeca, se reunieron tres veces con autoridades estatales y federales para tratar su tema, siendo la segunda vez este pasado miércoles 22 de noviembre, donde solicitaron no más que volver a retomar el trasvase y obtener su agua que por ley les toca desde 1952, cuando se les concesionó el líquido del Río San Juan para uso agrícola.

Aseguran que solamente se ocupa que escurran 50 millones de metros cúbicos de la presa “El Cuchillo” de Nuevo León a la “Marte R. Gomez” en Tamaulipas para poder establecer un plan de riego similar al del ciclo agrícola Otoño Invierno 2022-2023, ya que las lluvias que cayeron con el frente frío n°9 de la temporada, fue ron de gran beneficio para las casi 70 mil hectáreas del Distrito de Riego (DR) 026 Bajo Río San Juan y pudieron aportar la húmeda necesaria para el riego de asiento que es el que más agua ocupa.

TAMBIÉN CON CHIHUAHUA

Este año, agricultores de la región centro-sur de Chihuahua comenzaron a vigilar el agua de las presas para evitar que sea llevada hacia otros es tados, incluido Tamaulipas. “Ni una gota a Tamaulipas y Nuevo León.

El agua se defiende con la vida. Todos somos Chihuahua. Unidos por el agua”, advirtieron.

Lo que pensamos nosotros los agricultores es que vienen a robarse de vuelta el agua y no vamos a permitirles ni una gota para fuera de las presas”, advirtió.

El hombre expuso que hasta donde sabe, el volumen para el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos se ha pagado, por lo que iniciará el nuevo quinquenio. “Y no les vamos a soltar agua, estamos pre viniendo ahorita grupos para que se estén vigi lando”, agregó.

En mayo pasado, el Congreso del Estado de Chihuahua, convocó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a evitar que el Estado de Chihuahua se quede sin agua para riego agrílico la, luego de que la fracción panista acusó que existe una estrategia apoyada por la Federación para llevarse el agua de los agricultores chihuahuenses a Tamaulipas.

El 8 de septiembre de 2020, cientos de productores agrícolas y ciudadanos realizaron una marcha hacia la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, cuyas instalaciones tomaron y obligaron a que se retiraran los elementos de la Guardia Nacional que la custodiaban. Los agricultores se quejaron de la entrega de agua a Estados Unidos y rechazaron la extracción de líquido para uso fuera de la entidad, ya que argumentaban que se vería afectado su ciclo agrícola.

POR JOSÉ LUIS RDZ. CASTRO