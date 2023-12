“Lo que quiero es luz para que no se eche a perder la insulina”

Son 35 familias de la comunidad Llano Grande del río Tamesí en Altamira, las que no tienen el servicio de energía eléctrica.

Por tal motivo, hicieron un llamado a las autoridades, principalmente a las Federales para que atiendan la petición.

La señora María Guadalupe Salas García le pidió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ayude al ejido, ya que por la falta de suministro no puede resguardar sus alimentos, ni mucho menos la insulina que usa por la diabetes que presenta.

“Le pido de todo corazón a Andrés Manuel López Obrador que nos ayude, somos como unas 35 familias las que vivimos en el lugar y nos han dicho que nos van a dar el servicio, sin embargo, no ha llegado”.

Relató que hace algunos años, entre los habitantes comenzaron a trabajar en una brecha porque les dijeron que les iban a introducir una línea de postes, pero todo se quedó en promesas.

“Mi familia es de muy escasos recursos, por ello es que para poder salir de aquel lugar tenemos que pedir ayuda a los vecinos”.

María Guadalupe Salas García, añadió que vive a tan solo unos metros de donde se encuentran las casas que sí tienen energía eléctrica y aunque desconoce de los procesos de conexión, considera que debe ser más fácil.

“Desde que yo nací nunca hemos tenido luz y yo le hago la petición al señor López Obrador que nos escuche, he sufrido mucho en la vida y me tengo que tomar como cinco pastillas y lo único que quiero es luz para que no se eche a perder la insulina”.

La promesa de la luz ha sido reiterativa y nunca les han cumplido, “anduvimos pagando para que nos pusieran los postes y nunca llegaron, la brecha que hicimos se fue llenando otra vez de maleza”.

Óscar Figueroa/La Razón