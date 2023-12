Así reaccionó un novio al ver el atrevido vestido de novia de su futura esposa

Las bodas suelen ser eventos que tienen ciertas normas, empezando porque muchas novias consideran una especie de ley no escrita que ninguna de las invitadas asista vestida de blanco, beige, perla, hueso, nude o cualquier color que sea similar al del vestido de la novia, por respeto a ella y no quitarle la atención.

Sin embargo, hay mujeres que no les importa mucho esta regla, pero hay otras que lo toman bastante personal y han sido capaces de sacar del evento a aquella que viole esta regla. Ahora, ha abierto un debate la iniciativa de no aceptar niños a las bodas, lo cual se ha convertido en toda una discusión haciendo que algunos padres y madres se indignen, lo que conlleva a pleitos familiares.

Pero ¿qué pasa cuando la novia usa un atrevido vestido? sin duda esta es un tema poco común pero que ocurrió, pues en un video difundido a través de la cuenta de X @EsdeProfugos se puede ver la reacción del novio al ver a su futura esposa con un escotado vestido de novia.

En el clip se puede ver a la mujer caminar por el altar con una enorme sonrisa y sosteniendo el ramo de novia en sus manos, sin embargo, lo que llama la atención es el vestido que utiliza, ya que no es un diseño clásico o largo, es un modelo bastante corto y con un pronunciado escote.

No obstante, el velo de novia no puede faltar, así como la tiara y unos tenis altos, pero por el diseño que eligió, se ve como una novia atrevida y dispuesta a robar las miradas a como dé lugar. Pero fue la mirada de su esposo la que sin duda se robó por completo, quien como los invitados, quedó atónito por lo que estaba viendo.

Novio reacciona al ver el vestido sexy su futura esposa pic.twitter.com/tLL0KYP3kH — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 7, 2023

Los ojos de su futuro esposo denotan sorpresa absoluta, pues los abrió tanto al ver a su amada llegar con él, conforme pasaron los segundos se pudo ver en el rostro del novio cómo su expresión facial pasó de sorpresa a preocupación al no entender por qué su novia se vistió de esa forma.

El video dividió opiniones, pues algunos aseguraron que era buena señal que su futura esposa fuera así de atrevida, aunque otros señalaron que su rostro mostraba más decepción al verla vestida así, probablemente no esperaba que fuera a usar un vestido tan corto. En la sección de comentarios se lee:

• “Es cara de decepción y vergüenza se nota que no le dió gracia, la neta se pasó la morra en mal plan”

• “¡¡¡Se le olvidó el vestido!!!”

• “Llevó con el baby doll para la noche de bodas, se le olvidó que primero era la ceremonia religiosa y hay que tener respeto del lugar sagrado dónde esta”

• “Qué necesidad siempre buscando la aceptación de los demás”

• ¿Acaso nunca la vio así o le molesta que también la vean los demás?

Algunas personas defendieron la libertad de la novia brasileña de usar el vestido que quisiera, mientras que otros señalaron que el atuendo era vulgar e inapropiado para un evento de este tipo a pesar de que fuera su propia boda ¿tú qué opinas?

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR