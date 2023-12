Mamá de Poncho De Nigris pide ayuda entre lágrimas

Leticia Guajardo, mamá de Poncho De Nigris rompió en llanto durante una transmisión en vivo que realizó en redes sociales, ahí confesó que no puede más y necesita ayuda ya que supuestamente no contaría con el apoyo de sus familiares, por lo que pidió apoyo.





La mamá del influencer relató que se despertó a las 3:00 horas de la madrugada luego de escuchar un “ruido espantoso”, cuando fue a investigar que podía haber sucedido en su hogar vio que su esposo estaba tirado en el piso nuevamente, detalló que no sabe cómo pero logró levantarlo y que lo volvió a acostar y le pidió que ya no se levantara. Aparentemente ella duerme en una habitación arriba de la casa y él en otro cuarto que se localizaría en la planta baja.

Mamá de Poncho De Nigris pide ayuda: “no es posible que no me pueda ayudar nadie”

Leticia Guajardo explicó que a raíz del susto se le fue el sueño pero fue en ese momento fue cuando rompió en llanto y expresó “está muy pesado ya no puedo”, admitió que se siente cansada, desesperada por la situación y que ya no aguanta el dolor del cuerpo.

“Estoy muy cansada y muy harta, no es posible que no me pueda ayudar nadie”, relató Leticia Guajardo.

Y es que su esposo Jesús Alfonso de Nigris tiene una enfermedad que le impide valerse por si mismo, aunque se desconoce la enfermedad, el exintegrante de La Casa de los Famosos relató en el reality show que su padre tomaba mucho alcohol y sufrió una embolia hace un par de años lo que le afectó en su salud considerablemente.

El video fue rescatado y compartido por la cuenta de TikTok faranduloca y ahí diversos usuarios han manifestado su apoyo a la mamá del influencer mientras que otros aseveraron que tenía los suficientes ingresos como para contratar una enfermera que se haga cargo de su pareja.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO