Secuestran a futbolista brasileño y lo obligan a confesar infidelidad en video

Medios brasileños informaban el fin de semana la desaparición de Marcelinho Carioca, ídolo futbolístico de Corinthias y uno de los jugadores más sobresalientes por su calidad en la cancha, específicamente con los tiros libres.

El hombre de 51 años, originario de Rio de Janeiro, fue reportado como desaparecido luego de que la policía encontró abandonado el automóvil del exjugador en una vía de São Paulo.

La última vez que se había tenido reporte del hombre fue a través de redes sociales cuando fue visto en un evento del cantante Thiaguinho, que se presentó en el estadio del Timão.

Mientras se implementaba un operativo para dar con el paradero del atleta, en redes sociales se difundió un video en donde se le mostraba sin camisa, con el ojo morado y confesando que había estado con la pareja del hombre que lo había secuestrado unas horas atrás.

“Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”, dijo frente a la cámara con una sábana de fondo con la que se intentó cubrir la ubicación.

La mujer con la que había cometido la infidelidad también apareció en el video, sentada a su lado, aunque sin rastros visibles de violencia. “Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio”, afirmó.

Com a palavra, Marcelinho pic.twitter.com/pN1Z0CF6wc — Vitor Guedes (@vitao_guedes) December 18, 2023

Marcelinho niega infidelidad tras quedar en libertad

Ahora que el exfutbolista fue liberado, ha confesado que fue obligado a decir lo de la supuesta infidelidad, ya que sus captores lo tenían amenazado con un arma de fuego.

“En la calle, debajo de su casa había una fiesta comunitaria, funk, todo eso. Mientras hablaba allí, llegaron tres individuos y se me acercaron. Y luego me golpearon la cabeza y no vi nada más. Cuando subí al auto me pusieron la capucha y no vi nada más”.

“Si te apuntan con un arma en la cabeza y te obligan a hablar, ¿qué haces?, Me vi obligado a decirlo. Taís es una mujer brillante, guerrera, fuerte, trabajadora, que no tiene nada que ver, es solo amistad”, relató.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR