Exgobernador, ¿sin escaño?

Me remito al boletín de prensa publicado en la página oficial del partido albiazul (https://tinyurl.com/yq32lbld) el pasado 16 de diciembre, donde revelan la primera remesa de candidatos al Senado de la República, por la vía de la representación proporcional.

También llamados plurinominales. Lista de privilegiados que no tendrán que concursar por la beca de seis años, ni disputarse la silla con sus pares de otros partidos, pues ellos (y ellas) entran de cajón (a chaleco, diríase) aplicando aquí la frase de “no quiero que me den, nomas que me pongan en la lista”

Y mire usted, entre esos primeros 19 magníficos (magníficas, magnífiques) no asoma por lado alguno el exgobernador CABEZA DE VACA, pese a su persistente campaña por el fuero (perdón, la nominación) manejada en redes.

Por lo pronto, no va PANCHITO. Vamos a ver si a MANITO le permiten buscar la reelección por el otro formato (el de mayoría) o bien su cuñada MARIANA lo desplaza de la candidatura, como por ahí se menciona.

A menos que cupieran en familia (dos de tres) en la referida fórmula, lo cual sería el colmo del nepotismo y representaría una afrenta para la pluralidad de corrientes que conforman a dicho partido, a lo largo y ancho del territorio estatal.

O bien que alguno de los interfectos se cuele en el lugar 18 que permanece anónimo y con la leyenda “Comisión Permanente designa”. Noción oscura que refrenda la discrecionalidad de la cúpula en estas decisiones.

Por lo pronto y en calidad de mientras, hasta que la dichosa comisión haga saber su designio, los CDV no figuran en tan envidiable promoción que (en términos beisboleros) algunos colegas comparan con las “carreras de caballito”. Anotar con poco o ningún mérito, impulsados tan solo por el esfuerzo ajeno.

¿Y quiénes sí están?… Los nombres han circulado en medios y (por supuesto) escandalizan a un amplio sector de las bases que (de nueva cuenta) se sienten marginados por quienes regentean membrete y prerrogativas, como si fueran derechos de pernada.



WHO IS WHO?

La referida lista empieza con MARKO CORTÉS, dirigente nacional de dicho partido, seguido por la guanajuatense MICHEL GONZÁLEZ MÁRQUEZ, diputada federal por dos periodos consecutivos, del 2018 a la fecha..

En tercera posición figura otro cliente regular del caricaturismo mexicano, el excandidato presidencial RICARDO ANAYA CORTÉS, Ricky Rickín, Canallín, según el mote hostil impuesto por AMLO.

Luego seguiría la comunicadora sonorense MARÍA LILLY DEL CARMEN TELLEZ GARCÍA (¡todo eso!) quien llegó a la cámara de los lores (y loras) por el principio de mayoría y abanderada (ver para creer) nada menos que por MORENA.

Aunque luego (abril de 2020) abandonó la bancada de MORENA para declararse independiente de manera temporal, pues en junio del mismo año se incorporaría al grupo parlamentario del PAN, desde el cual se convirtió en una crítica permanente del obradorismo.

Hoy busca quedarse otro sexenio en el feliz escaño, solo que por una fórmula diferente, más fácil, cómoda, barata, como es la referida representación proporcional. En automático, pues. Por lista, porque la dama es muy lista.

Son muchos nombres, para más datos remito al lector a las siguientes direcciones. SDP NOTICIAS (https://tinyurl.com/yq2hponc), EL FINANCIERO (https://tinyurl.com/yo4a7jan), LA JORNADA (https://tinyurl.com/yuwfbm3g) y también un análisis del portal regional PEGASO PRESS (https://tinyurl.com/yl7hkwr5).

Y un detalle interesante. Dicha relación de nombres respeta puntualmente una distribución regular de género. Los lugares nones (empezando por el uno) fueron para candidatos varones y los pares para mujeres. Si esta regla se respeta, cabría pensar que la misteriosa posición 18 (la denominada “Comisión Permanente designa “) sería para una dama. Hagan sus apuestas.



MAL EJEMPLO

Habrá que esperar la lista de afortunados que irían a la cámara baja, La de diputados federales, chicos, chicas y chiques (suertudos, suertudas, suertudes) que buscan el camino de San Lázaro.

Algunos ya están ahí y tan solo buscarían ser reelectos. El llamado “club del bicarbonato” donde figuran todos los ansiosos, interesados, urgidos de repetir.

Las élites partidistas mandan. Solo buscan a las bases para pedirles el voto, jamás para consultarlas ni en la selección de dirigencias ni (menos) en candidaturas.

Nomás los jefes. Es asunto que se resuelve en cuadro chico, petit comité, cosa nostra, club de amigos, consejo de accionistas. Pero, qué le va usted a hacer, así están todos los partidos.

De aquí el comentario que hacía la columna Templo Mayor de REFORMA este lunes, al decir que MARKO CORTÉS “terminó haciendo un Alito”, pues “se agandalló la primera posición en la lista de senadores plurinominales” (https://tinyurl.com/yvt7nek5).

Abuso del cargo que tampoco es nuevo, si recordamos que el mismo RICKY RIQUÍN (Canallín) brincó de la dirigencia partidista a la candidatura presidencial en 2018, repitiendo así la pirueta aquella que en 2006 realizó el tabasqueño ROBERTO MADRAZO desde el liderazgo tricolor a la nominación por el mismo partido a la silla grande.

Comprobado está que quienes parten y reparten se comen el pastel. En lenguaje tabernario se diría que arremangan. Cargan con olla, calabaza y miel. Todo para la cúpula, machuchones y camajanes que les acompañan.

En fin, con la publicación de este día interrumpo mis colaboraciones para retornar el martes 2 de enero. Como siempre, gracias por leer.



