NASA comparte increíble foto del Árbol de Navidad cósmico

La NASA compartió una increíble fotografía del NGC 2264, también conocido como el Clúster o Cúmulo del Árbol de Navidad, y explicó que gracias a dos telescopios superpotentes y una técnica de color pudieron dar forma a la imagen única.

En la fotografía se utilizó información óptica capturada por el telescopio WIYN de la Fundación Nacional de Ciencias en Kitt Peak y la combinó con las lecturas de rayos X del Observatorio espacial Chandra de la NASA.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶

Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7

— NASA (@NASA) December 19, 2023