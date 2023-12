Así fue la última aparición de Cristina Pacheco en televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta tarde se informó la muerte de la conductora y periodista Cristina Pacheco, quien fue reconocida por sus programas “Aquí nos tocó vivir” y “Conversando con Cristina Pacheco” con los que logró gran popularidad y se ganó el cariño de los mexicanos.

Lamentablemente, hace unos días Cristina Pacheco anunció su retiro temporal de sus programas debido a problemas de salud, noticia que entristeció a muchos quienes por años vieron a la periodista frente a las cámaras.

Cristina Pacheco y su última aparición en la TV

Fue el pasado 1 de diciembre cuando Cristina Pacheco apareció por última vez en la TV, esto en el Canal Once, televisora en la que trabajó desde finales de los años 70’s hasta su muerte.

En su programa “Conversando con Cristina Pacheco”, la conductora de “Aquí nos tocó vivir” aprovechó un momento para dirigir unas palabras al público y agradecerles por todo el apoyo que le habían brindado en los últimos años.

“Quiero agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años. Han sido para mí presencias vivas mágicas, seres queridísimos que forman parte de una familia”.

En su mensaje, Cristina Pacheco también le agradeció a las personas que trabajaron con ella durante tantos años y anunció que estaba enfrentando una situación complicada.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado perdidas muy graves y hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero”.

Con profunda tristeza informamos la partida de nuestra querida Cristina Pacheco. Una eminencia en el periodismo y gran persona. Todos los colaboradores del Once nos unimos a esta triste pérdida. Ha dejado en nuestra televisora un legado inolvidable. Gracias, por cada enseñanza🕊️



Con la voz entrecortada, Cristina Pacheco anunció su retiro temporal de la televisión debido a que debía atender graves problemas de salud que la aquejaban, sin embargo, no dio detalles sobre lo que le pasaba.

“Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones”.

A 20 días de su última aparición en la TV, la conductora murió a los 82 años dejando un gran legado en la televisión mexicana. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

No estaba listo para ver a Cristina Pacheco despedirse así (momentáneamente) de su programa.

💔

