‘Elektro’, lomito adoptado por la tienda Elektra, muere de un infarto por la pirotecnia

COAHUILA.- La historia de un famoso perrito conocido por varios habitantes de Coahuila llegó a su fin, pues se reportó en redes sociales que el amado lomito llamado “Elektro” falleció por culpa de la pirotecnia, según la información compartida por la asociación, “Huellitas con causa Muzquiz”, se dio a conocer que el can padecía de signos graves de estrés provocados por la detonación de cohetes en la zona, lo cual empezó a cobrar factura en la salud del animal.

“Elektro” era una mascota que había sido adoptada por los empleados de la conocida tienda “Elektra”, el perrito era querido y cuidado por todos los trabajadores de la sucursal en Muzquiz, Coahuila, se tiene información compartida por los propios colaboradores, que el animal estaba vacunado y esterilizado, además se paseaba libremente por las instalaciones debido a que disfrutaba de estar en el lugar, pues se dijo que fueron múltiples los intentos de conseguirle a “Elektro” un hogar, pero el prefería mantenerse en las inmediaciones.

La organización “Huellitas con causa Muzquiz”, reveló que el lomito sufría por las constantes detonaciones de pirotecnia registradas en las inmediaciones de la tienda, dichas explosiones causaron un severo caso de estrés en el animal, el cual se manifestó por una serie de ataques, los cuales se presume eran provocados por la ansiedad y los ruidos fuertes.

Al final, se explicó que la causa tras la muerte de Elektro fue un ataque cardiaco, el cual terminó por detener el corazón del can, a pesar de que empleados de la tienda intentaron ayudar al perro, el pequeño lomito pasó a mejor vida antes de recibir atención veterinaria.

Guardan luto por Elektro, exhiben una foto suya en el área de telefonía de Elektra

Al conocerse la triste notica, múltiples empleados compartieron fotografías del can en sus redes sociales, además de relatar sus experiencias con el famoso perro adoptado por Elektra, si bien, la mayoría de internautas mostraron sus condolencias, algunos comentarios criticaron a los colaboradores por dejar al animal en la tienda, no obstante se explicó que Elektro no quería irse de las instalaciones.

De igual forma, trabajadores de Elektra Muzquiz colocaron una fotografía del animal en el mostrador de la sección de telefonía, en la imagen se muestra al lomito posando frente a un cielo azul, la composición es acompañada por un moño negro y las palabras “En Memoria de Elektro”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO