Descubren una colonia perdida en costas de Australia

Científicos han tropezado con una asombrosa colonia olvidada en la plataforma noroeste de Sahul, ubicada frente a la costa de la región norte de Kimberley, Australia. Este descubrimiento reveló vestigios de una civilización que alguna vez albergó a cientos de miles de personas.

El hallazgo, detallado en un estudio de Reseñas de Ciencias Cuaternarias, expone varios artefactos y evidencias de vida humana en la antigua plataforma ahora sumergida. Durante el Pleistoceno tardío, hace aproximadamente 2.5 millones de años, este territorio abarcaba casi 647 mil kilómetros cuadrados, un poco más que el tamaño de la península ibérica (España, Portugal y parte de Francia)

Extensive archipelago on Northwest Shelf may have facilitated successful dispersal of the first maritime explorers from Wallacea

Sea level rise drowned a vast habitable area of north-western Australia driving long-term cultural changehttps://t.co/3tJRfxRi4o pic.twitter.com/AfXOB35rRG

