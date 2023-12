Andrea Legarreta y Erik Rubín desatan rumores de reconciliación

Durante las últimas horas los nombres de Andrea Legarreta y Erik Rubín han encabezado las principales listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que en redes sociales circula un video donde la conductora de “Hoy” y el exTimbiriche se dejaron ver sumamente felices durante un viaje que realizaron juntos por lo que, como era de esperarse, dichas imágenes dieron pie a que surgieras teorías sobre una posible reconciliación y por ello en esta nota te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Estas imágenes fueron difundidas por el propio Erik Rubín, quien desde las primeras horas del lunes 25 de diciembre estuvo compartiendo distintas fotografías y videos que dejaron ver que se encontraba de viaje, sin embargo, el también productor fue sumamente cuidadoso para no revelar de quién se encontraba acompañado, pero fue la mañana de este martes 26 de diciembre cuando finalmente dejó ver el destino y con quién se encuentra de vacaciones.

Erik Rubín presume video junto a Andrea Legarreta ¿ya hubo reconciliación?

Fue a través de sus historias de Instagram donde Erik Rubín dejó ver que se encuentra en los Disney’s Hollywood Studios de Florida y en las imágenes difundidas se pudo ver que se está acompañado de sus hijas, Mía y Nina, además, también los acompaña Tarik Othon, el novio de su primogénita, no obstante, lo que más llamó la atención fue la presencia de Andrea Legarreta, quien se mostró más que feliz en el video grabado por el exTimbiriche.

Andrea Legarreta y Erik Rubín vuelven a viajar juntos ¿ya hubo reconciliación? pic.twitter.com/PdImGTy4rm — señora chisma (@sritachisma) December 26, 2023

En las imágenes difundidas por Erik Rubín se pudo ver a la mediática familia caminar por el referido parque de diversiones y en unas de las historias se alcanzó a apreciar que cuando subieron a uno de los juegos mecánicos, se sentó junto a la querida conductora de “Hoy”, quien precisamente antes de que iniciaran sus vacaciones tuvo un encuentro con la prensa en el que señaló que dejaría que el destino la sorprendiera cuando fue cuestionada sobre una posible reconciliación navideña con el padre de sus hijas.

Es importante señalar que, pese a que en las imágenes difundidas por Erik Rubín no se pudo apreciar de manera concreta algún hecho o situación que pueda confirmar que ya hubo una reconciliación con Andrea Legarreta en redes sociales los seguidores de ambas personalidades se mostraron más que emocionados y el solo hecho de verlos de viaje en familia fue suficiente para especulara que retomaron su romance, sin embargo, como sEs importante señalar que, desde que anunciaron su ruptura, Andrea Legarreta y Erik Rubín han dejado en claro que le dejaron abierta la puerta a una reconciliación, sin embargo, también fueron muy claros al mencionar que, en caso de que esta no ocurra, ya podrían pensar en el divorcio, no obstante, fue la conductora de “Hoy” quien recientemente señaló que, por ahora, ambos están tranquilos con la situación que están viviendo.

“Si Dios decide, ahora sí que, aunque te quites, entonces vamos a ver qué sucede, entonces lo único que yo deseo es paz, estabilidad y que nos pasan puras cosas lindas y si esas cosas somos nosotros pues también bienvenidas y si no pues que nos pasen cosas lindas a los dos”, expresó Andrea Legarreta previo a su viaje con Erik Rubín.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO