Como en ‘Mi Pobre Angelito’, aerolínea sube a niño al avión equivocado

ESTADOS UNIDOS.- La familia de un niño de 6 años que fue puesto en el vuelo equivocado de Spirit Airlines y terminó a cientos de kilómetros de su destino final está considerando opciones legales en medio de la frustración debido a que la compañía no ha podido explicar la confusión.

María Ramos, abuela del pequeño explicó que todavía está esperando respuestas después de que su nieto, Casper, fue puesto en el vuelo equivocado mientras viajaba solo desde Filadelfia al Aeropuerto Southwest Florida en Fort Myers el jueves.

“Vamos, tienes cámaras por todo este lugar. Tienes cámaras en tu avión. Tienes cámaras por todas partes. ¿Me estás diciendo que no sabes qué le pasó a Casper cinco días después y que está bajo investigación? Ramos a medio locles.

“¿Cómo logró tomar otro vuelo? ¿Cómo terminó en Orlando? No tienen idea”.

La aerolínea se disculpó lamentando lo ocurrido y asegurando que ya se investiga el incidente.

“Nos tomamos en serio la seguridad y la responsabilidad de transportar a todos nuestros invitados y estamos llevando a cabo una investigación interna”, continuó. “Pedimos disculpas a la familia por esta experiencia”.

Por su parte, la abuelita del pequeño explicó que, para empezar, nunca recibió una llamada de la aerolínea notificándole que su nieto estaba en un vuelo a Orlando, en cambio, dijo que solo le dijeron que Casper nunca llegó al avión con destino a Fort Myers.

“Me dijeron: ‘No, él no está en este vuelo. Perdió su vuelo. Le dije: ‘No, no podía perder su vuelo porque tengo la etiqueta de facturación’. Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: ‘¿Dónde está mi nieto? ¿Te lo entregaron en Filadelfia? Ella dijo: ‘No, no tenía hijos conmigo’”.

Ramos dijo que se quedó en la oscuridad, confundida sobre lo que le pudo haber pasado a su nieto durante 40 minutos, hasta que él la llamó por Facetime.

Luego emprendió un viaje de cuatro horas para recoger al niño de seis años y compartió que el gran percance fue una de las experiencias más aterradoras de su vida.

Spirit Airlines se ha ofrecido a reembolsarle el viaje. La compañía también le dijo a Ramos el martes que pagaría el vuelo de regreso de Casper a Filadelfia y un viaje de ida y vuelta para que Ramos lo acompañara.

La abuela aseguró que tras la experiencia su nieto ahora tiene miedo de estar solo.

CON INFORMCIÓN DE EXCELSIOR