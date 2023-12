La carta de perdón 

Desde la ciudad de México, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS “Alito” el líder nacional del PRI hace semanas hizo una propuesta a uno de tamaulipecos más populares.

El líder nacional del tricolor tiene la mirada puesta en Tamaulipas, sus enlaces son MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE y LUIS ENRIQUE ARREOLA, presidente y secretario general del PRI.

Desde hace semanas, ALEJANDRO MORENO realiza escarceos políticos con alguien con quien está altamente interesado para que sea su candidato al Senado.

Es por eso que le propusieron al ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES que fuera su candidato al Senado.

EUGENIO no les dijo que sí, pero tampoco que no, se quedó como la canción del son de la negra, nada más no sabe para cuándo llegará la respuesta.

El ex gobernador solamente pidió tiempo para analizar la propuesta, fue amable con ALEJANDRO MORENO, la llamada telefónica quedó pendiente con una entrevista en la ciudad de México, si se atreviera a dar el siguiente paso.

Hace apenas unas horas, como siempre, sin analizarlo, sin negociarlo, solamente en busca de espacios, el líder estatal del PVEM, MANUEL MUÑOZ CANO soltó la noticia de que invitó al ex gobernador EUGENIO para que fuera su candidato al Senado.

La propuesta fue sin una platicada previa ni nada por el estilo, solamente porque sabe la capacidad política de EUGENIO para participar en una campaña donde atraería los reflectores, pero también muchos problemas innecesarios para un hombre que acaba de quedar en libertad.

A cualquier partido político le conviene tener un candidato de esta magnitud, EUGENIO es un imán en las urnas, por lo que tricolores, verdes y hasta a los naranjas les encantaría obtener un sí.

EUGENIO a los Verdes les dio la misma respuesta que le dirigió a los tricolores que lo pensaría.

En ambas invitaciones, existen ventajas y desventajas, por ejemplo, en el caso del PRI para su desgracia le toca la segunda posición en la alianza con el PAN y PRD, por lo que es imposible que trabaje para quienes fueron sus enemigos.

El ex gobernador hace día escribió una carta embargado por el espíritu navideño donde perdonaba a todos aquellos que le hicieron daño, por lo que ahora se dedicaría a ser feliz y atender a los asuntos familiares.

Una cosa es decirlo y otra hacerlo, EUGENIO fue gobernador y no lo hizo por ser buena gente o un dejado, varios de sus enemigos políticos sufrieron su desprecio y algunas medidas que tomó en su contra. Sobre todo, aquellos que siguieron de cerca las aspiraciones de HOMERO DIAZ.

La ventaja es que la invitación del PRI vino de líder nacional en una negociación que no llevo a nada.

En el caso del PVEM, encabezaría la formula, pero la invitación tiene menos fuerza, pues se tiene que pedir permiso de la dirigencia nacional, pero también de los dueños de la dirigencia estatal del Verde.

El sí de EUGENIO a estas alturas de su vida, después de su carta de perdón, lo pondría nuevamente en el candelero de las pasiones, cuando disfruta más que nunca su libertad, el ir y venir.

Claro al líder moral de Morena, le conviene la candidatura de EUGENIO, pues sería la herramienta para quitar la primera mayoría al PAN, pero se le podría pasar la mano, pues el ex gobernador podría ganarle hasta Morena.



Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com