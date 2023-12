Le niegan recurso a “El Chapo” que anularía el juicio por narcotráfico

A unos semanas de que falleciera su madre Consuelo Loera en el estado de Sinaloa, el exlíder del Cártel del Pacífico, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, fue notificado que las autoridades estadounidenses le negaron un recurso de habeas corpus, con el que se buscaba anular el juicio que lo declaraba culpable por narcotráfico.

Además del habeas corpus, el cual es un recurso para proteger a personas que tienen prisión ilegal o indefenida, el capo mexicano habría solicitado la anulación de su veredicto, la celebración de un nuevo juicio y el nombramiento de una defensa jurídica, todos que fueron negados.

Para que una petición de habeas corpus tenga éxito, se debe comprobar que los derechos del implicado fueron violentados y que el resultado del juicio habría sido diferente de no haber sido agredidos.

🔴 URGENTE: La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York🇺🇸 negó este martes una petición de 'habeas corpus' presentada por Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encuentra cumpliendo una sentencia a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en #Colorado. pic.twitter.com/LxOuSEp68F — Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) December 27, 2023

Cuál fue la postura de la Corte de EU ante las peticiones de El Chapo

En la petición presentada, que fue únicamente firmada por Guzmán Loera sin la compañía de un abogado, se alega que el proceso contra el capo tuvo bastantes irregularidades, desde una extradición injusta, hasta un comportamiento anticonstitucional por parte de los jueces.

Por otro lado, el juez Brian Cogan en su momento dijo que la corte no encontró ninguna conducta irregular, por lo tanto las peticiones fueron negadas, provocando que la cadena perpetua que purga Guzmán Loera sigue en pie. Además argumentó que el implicado aún no explica por qué su esposa no tiene acceso a sus bienes, y se especula que aún tiene en sus cuentas bancarias miles de millones de dólares en activo.

Sigue condena a unas semanas de la muerte de Doña Consuelo

Consuelo Loera, la nonagenaria madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán —el exlíder del Cártel de Sinaloa que cumple cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos — falleció el domingo en el noroeste mexicano, informaron el lunes 11 de diciembre autoridades mexicanas y un miembro de la familia.

Armida Guzmán, hermana de “El Chapo”, confirmó el deceso a The Associated Press sin dar más detalles al respecto. Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema en su conferencia matutina pidiendo respeto para la familia y dando por verídica la información publicada por medios locales.

“Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances”, dijo López Obrador. “Nada humano me es ajeno”, agregó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO