Denuncian fraudes con venta de terrenos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Debido al aumento de casos de fraudes en la venta con terrenos en supuestas colonias o fraccionamientos la mayoría ubicados por la Interejidal que no han pasado por el plan de desarrollo urbano de Ciudad Victoria y no se tienen proyectados los servicios públicos, la Procuraduría Urbana, Ambiental y Territorial del Gobierno del Estado presentó dos denuncias ante la Fiscalía del Estado contra desarrolladores de vivienda que ya se ratificaron.

Hugo Reséndez Silva, secretario del ayuntamiento, dijo que en Ciudad Victoria 512 asentamientos de las cuales 70 son irregulares, a raíz de la mesa del ordenamiento territorial nos empezamos a denunciar que existe una mala practica de venta de bienes raíces que están realizando sobre todo al norte de la ciudad allá por la Interejidal.

Allá los terrenos rústicos los quieren vender como tales, pero que no se están dentro del plan territorial, no están proyectado servicios, ni calles, la recolección basura y esto es porque no está en el plan de desarrollo.

Dijo que la mesa de ordenamiento territorial solicitó la intervención de la Procuraduría Urbana Ambiental, Territorial que pertenece a SEDUMA del estado para que actuara y ya ha realizado labores de inspección e investigación que los llevaron a poner dos denuncias ante la fiscalía general del estado por las malas prácticas de ventas que se están realizando.

Por ello, se informó sobre el avance donde ratifican la denuncia y efectivamente existe un delito y se prevé una sanción para esos s desarrolladores o personas que venden de forma irregular esos terrenos.

Son 70 asentamientos irregulares ubicados principalmente en colonias, aunque también existen fraccionamiento que han aparecido al norte, es la nueva modalidad, se hacen a través de ventas de copropiedades, pero no que no le dicen al comprador es que esos predios están ajenos a los servicios públicos y muchas veces se los venden con la esperanza de que van a entrar a urbanización por parte del municipio y no es así.

Por ello, se exhortó a la ciudadanía que cuando vaya adquirir un terreno lo haga con cuidado y conocimiento de causa, y evitar ser defraudado con la venta.

Son propiedades que se venden a un determinado número de personas como una copropiedad y lo hacen ver como si fuera un fraccionamiento, lo que les están vendiendo en realidad es una porción de tierra que no ha pasado por el plan de desarrollo urbano no están proyectados los servicios públicos.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON